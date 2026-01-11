熱鬧到元宵 雲林斗六燈會「馳光之翼」璀璨登場

2026年斗六燈會展期自即日起一路延續至3月31日／翻攝照片





雲林縣斗六市2026燈會10日晚間於膨鼠森林公園盛大啟燈，縣長張麗善出席啟燈儀式表示，今年斗六燈會以「馳光之翼」為主題，透過創新燈組與光影展演，展現雲林城市美學與文化創意，誠摯邀請全國民眾走訪雲林，感受熱鬧繽紛的年節氛圍。

張麗善指出，燈會不僅是節慶活動，更是城市行銷的重要平台，展現斗六及雲林整體發展的活力與創意。她特別感謝斗六市長林聖爵及市公所團隊的用心規劃與辛勞付出，讓整個活動熱鬧精彩，展現城市魅力。

張麗善表示，縣府持續推動20個鄉鎮市均衡發展，結合地方特色、基礎建設與大型活動，讓各地在不同時節都有亮點可看、有活動可玩。歡迎在外縣市工作的遊子及各縣市民眾，帶著家人、孩子來雲林走春、旅遊，一起感受最有溫度、最有年味的雲林。

斗六市長林聖爵指出，每年春節前夕，斗六市區太平老街及周邊街道高掛燈籠，已成為斗六重要的年節風景。今年太平老街共懸掛逾1萬8千盞燈籠，圓環端更設置長達70公尺的LED燈飾畫，搭配膨鼠森林公園燈會主場，從市區到園區相互呼應，讓整座城市洋溢濃厚年味。

立法委員張嘉郡表示，從去年跨年晚會到今年斗六燈會，可以深刻感受到雲林越來越亮麗、越來越進步。今年斗六燈會各燈區設計別具特色，融入地方特色，精彩程度不輸六都，令人驚豔，是賞燈必選勝地，歡迎大家來斗六看燈。她也祝福大家，馬年「馬上幸福、馬上成功、馬上有錢」。

斗六市公所表示，2026年斗六燈會展期自即日起一路延續至3月31日。主燈以象徵希望與祝福的純白獨角獸為主角，搭配雲朵、彩翼與多層次光影效果，在夜色中展翼飛翔，令人耳目一新。園區內並規劃多組特色燈區，融入斗六在地農產、趣味造型與藝術設計，透過燈光、造型與環境的巧妙結合，打造獨具風格的燈會景觀。

啟燈儀式由縣長張麗善、立委張嘉郡、副縣長謝淑亞、陳璧君、斗六市長林聖爵、主席胡克勤、議員陳芳盈，及斗六市多位代表、里長共同主持；除發放限量馬年提燈，也邀請「小男孩樂團」等多組藝人團體表演，現場熱鬧喜氣。

