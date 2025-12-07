熱鬧商圈裡的特色小吃，好吃涼拌青芒果雞腳與新鮮橄欖

大家吃過新鮮的涼拌橄欖嗎？《阿鸞手工法國麵包》除了主打越式法國麵包，還有多款涼拌系的美食，例如涼拌河粉、涼拌青木瓜、越南春捲、涼拌豆干等等，每次到公館逛完街，我常會來這間買盒涼拌青芒果雞腳回家，鹹版青芒果清脆又美味！最近又來買這攤，原來新鮮的涼拌橄欖也很好吃，跟醃橄欖完全不同風味！

《阿鸞手工法國麵包》位於公館商圈，攤上有多款冷菜，相當好找

最吸睛的就是在攤前那些琳瑯滿目的透明盒，盒中裝了各種涼拌系美食，每種餐點都有標明價格，大概60元到150元不等。

說來也好笑，雖然人家主打越式法國麵包，但每次來我都是買涼菜系列

涼拌青芒果雞腳

記得第一次吃他們家的青芒果非常不能適應，第一，平常大都吃甜的青芒果，難得吃鹹版的青芒果有點不習慣，第二是這青芒果非常酸鹹，滋味太強烈，不過越吃越吃出心得，反正我本來就嗜酸，加上青芒果脆脆爽爽的啃起來十分過癮，於是就愛上這頗衝擊的味道，甚至有些上癮，但這回新買發現青芒果不怎麼酸了，改成爽口清新的路線，好吧，我有種淡淡的失望，哈哈，其實也不錯啦，現在這樣更合大眾口味。

雖然舊版的青芒果很酸鹹，但其實整盒涼菜的調味並沒有那麼重，只是微酸微辣，還有些香茅等香氣點綴，雞腳則是蠻好咬，肉質算軟嫩，稍微咬一下就很好剝離。

涼拌橄欖

前幾天來這裡買雞腳，發現有一整盒這樣綠綠的果子，我本來以為是青芒果，鑑於雞腳內的青芒果大量減少，我就想單買一盒青芒果過過癮，沒想到一問之下，店員說是橄欖。嗯嗯？這不是青芒果啊？怎麼長那麼像？沒吃過新鮮橄欖耶，讓我有點想嚐嚐鮮，便買了一盒。

這盒橄欖的調味也是微酸微辣，有味道，但調味不影響果子的風味，吃過很多次醃橄欖，好像還沒吃過新鮮橄欖耶？原來新鮮橄欖吃起來是這感覺，清脆爽口，自然又清新，還挺好吃，不過這個真的跟青芒果很像，連刺狀纖維的芯都長一樣，雖然我確定店員說的是生橄欖，因為我當時有再確認一次，不過我還是上網查了一下，有種「沙梨橄欖」的口感跟青芒果很像，看起來也跟這盒很像，原來新鮮橄欖是這麼一回事，真是長了知識，有趣有趣！

以上，台北公館商圈小吃推薦～分享給大家

阿鸞手工法國麵包

地址：台北市中正區羅斯福路四段90巷2號

