熱鬧年味迎新春 新化年貨大街2/10至2/16登場





迎接農曆馬年新春，台南市政府觀光旅遊局舉辦頗具傳統年節氛圍的新化年貨大街，再結合虎頭埤風景區、奇美博物館等景點及台南地方小吃，歡迎全國民眾來台南採買和觀光旅遊。

新化年貨大街將於2月10日至16日舉辦，匯集各式年節商品、傳統糕點、糖果乾貨與在地小吃，每年都吸引大量人潮，洋溢濃濃的過年氣息。觀旅局表示，民眾除採買年貨外，也可走讀新化老街，欣賞保存完整的街屋建築，造訪新化武德殿、新化神社遺構等歷史景點，再至虎頭埤風景區觀賞美麗的湖光山色。

廣告 廣告

觀旅局表示，配合「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」，將於2月20日至2月22日在台南都會公園及奇美博物館周邊舉辦，活動期間設置主題棲息地與寶可夢裝飾，也規劃見面會及全球唯一的超級之夜活動，預期吸引國內外玩家齊聚台南，為城市觀光再添亮點。

觀旅局指出，民眾逛完新化老街、虎頭埤風景區後，可順道參訪奇美博物館、十鼓文創園區。品嚐台南地方小吃之餘，也可走訪安平老街、安平古堡、赤崁樓等景點。歡迎民眾於馬年新春到台南走春旅遊，體驗傳統年味與現代觀光交織的城市魅力。

更多新聞推薦

● 2026年縣市長選戰藍營布局 鄭麗文：提名一切照國民黨黨內制度走