熱鬧百貨商圈！轎車突衝撞雙載機車 駕駛命危

今（6日）中午1點多，新北市新莊「幸福路百貨商圈」，人潮正多，卻發生嚴重車禍！有轎車不明原因，先衝撞一輛雙載機車，再衝上對面人行道，撞飛路邊要價10萬的擋車，差一點就波及到行人，讓逛街民眾都嚇壞。警方調查，肇事駕駛疑似是身體不適釀禍，一度沒了生命跡象，整起事件共3人受傷。

雙載機車騎士停在路口等車過，卻突然被後方白色轎車衝撞，下一秒被夾在兩車中間，騎士嚇壞還沒回過神，準備把車扶好，才剛停下的白色豪車又衝到人行道旁，撞飛擋車再撞路樹。

目擊民眾：「有客人跟我買麻糬，他在這邊大叫一聲，他說駕駛人不舒服吧，有人叫他趕快熄火，一直喊可是他都沒有動作，應該有狀況老人啦。」

事故地點一片狼藉，肇事的白色豪車，車頭撞爛車底還卡著Ubike，地版上還留有一隻白鞋，車禍共有3人受傷，肇事駕駛當場沒了生命跡象，和遭撞的雙載機車上兩名女子，通通被緊急送醫。

目擊民眾：「駕駛好像有點抽搐，然後就是吐後面就看到他吐了，警察來了就把他拖出來。」

事發在新北市新莊區，幸福路上的商圈，這裡相當熱鬧，旁邊還有生活百貨，但週六中午一點多卻發生事故，可以看到馬路旁這棵路樹還卡著一塊碎玻璃。

根據警方調查，肇事的52歲周姓駕駛剛從百貨停車場開出來，疑似身體不適釀禍，共波及3車，其中停在路邊被撞飛的擋車車主，聽聞車禍出來看才知道，是自己的車被撞。

遭撞檔車車主：「我傻眼，我就是上個班停個車，然後就被撞了，花11、12萬買的，如果引擎有壞可能修要好幾萬。」

上班上到一半頓失代步工具，目前警方也正在調查確切肇事原因，但在周末中午，熱鬧商圈出車禍，還差點波及逛街民眾。

