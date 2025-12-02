熱鬧迎金馬！台中金典酒店除夕圍爐宴火熱預訂
農曆新年即將到來，台中金典酒店今年不僅祭出場面盛大的「百桌除夕圍爐宴」，並同步推出多款外帶「金馬御膳年菜組」，在飯店內熱鬧圍爐，或在家輕鬆享受五星饗宴，都成為不少家庭歡度除夕的首選。台中金典酒店表示：「除夕內用訂位近八成滿、外帶年菜更出現提早預訂潮，年味氣氛已在飯店內外全面沸騰。」
圖說 台中金典酒店除夕圍爐宴火熱預訂
每逢除夕，全家團聚圍爐是不少華人最重視的傳統。為迎接金馬年，台中金典酒店特別在13樓宴會廳舉辦大型百桌圍爐宴，不僅菜色豐盛，更安排舞獅賀歲、舞台表演與摸彩活動，準備送出住宿券、餐券等好禮，現場預料將嗨到最高點。宴會廳圍爐宴提供多種桌菜選擇，包括15人份NT$32,700+10%、10人份NT$21,800+10%、6人份NT$13,080+10%，菜色豪華，包括「春禧乳豬迎賓盤」、「和風鮮蝦九孔鮑」、「御品金牌佛寶鼎」、「黃金蟲草龍虎斑」等人氣佳餚，適合大小家族同桌圍爐。偏好精緻中式料理的客人，也可選擇15樓金園中餐廳的圍爐宴，每桌10人份 NT$30,800+10%，端出「螺頭極品佛跳牆」、「翡翠蟹黃龍蝦尾」、「刺參花菇扣鵝掌」等經典名菜，也提供6人與雙人套餐，滿足不同家庭的圍爐需求。若想品嚐多國風味自助餐，12樓栢麗廳則推出每人 NT$2,280+10% 的圍爐方案，兩個時段皆已接近客滿。蘿拉牛排館與金典鐵板燒也加入除夕行列，提供 NT$3,180+10%起 的套餐，包括櫻桃鴨胸、日本和牛等頂級食材。
圖說 螺頭極品佛跳牆，螺頭自帶鮮味，結合花膠的海味，不腥而清鮮
除了內用訂位熱烈，外帶年菜同樣成為民眾首選。台中金典酒店今年推出的「金馬御膳年菜組」價格實惠又澎湃，10人份特價 NT$14,800，6人份 NT$10,200，4人份 NT$5,800，並提供多款單品料理、西式年菜及禮盒供民眾自由搭配。記者實際詢問民眾，多數人表示工作忙碌或家庭成員不多，選擇外帶年菜「方便又不失儀式感」。
今年的年菜設計理念，台中金典酒店主廚：「我們希望讓大家在家也能吃到飯店級的味道，因此不只把傳統做好，更在口味上做巧妙變化。」主廚舉例，今年相當吸睛的「麻婆豆腐爆大蝦」，以甜香南瓜起士醬搭配大明蝦，是全新融合風味；而深受顧客喜愛的「極品鮑魚佛寶鼎」則是以12小時老火上湯為底，加入花膠、蹄筋等珍貴食材，再燉煮4小時。主廚笑說：「這道佛寶鼎是許多家庭的『第一口年味』，所以我們每年都特別講究，讓客人一喝就滿意。」此外，象徵吉祥的「鴻福滿堂迎賓集」與歷年獲獎的「瑤柱臘味蘿蔔糕」等依然是熱門單品；今年新推出的「金馬紅豆年糕」則以香氣清雅的桂花搭配綿密紅豆，廣受顧客青睞。
圖說 台中金典酒店為除夕團聚的熱門首選
為迎接金馬年，台中金典酒店也推出「除夕圍爐住房專案」，精緻客房 NT$11,388 含早餐與雙人圍爐晚餐，小家庭可選擇豪華家庭房 NT$21,588，四位入住、四位用餐一次滿足。目前飯店各餐廳除夕預訂均已達八成以上，栢麗廳兩時段更幾近客滿；外帶年菜亦已有大批家庭提前下訂。想感受熱鬧歡樂過年氣氛的朋友，手腳要快！除夕圍爐訂位專線：04-2324-6088。
