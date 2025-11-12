【熱點】君悅「馬來美饌」、晶華「味遊新加坡」同步開吃

凱菲屋「馬來西亞美食節」推出多樣美味佳餚任吃。台北君悅酒店提供

記者徐力剛／台北報導

近期天氣漸涼，重口味的南洋料理成為飯店新寵兒，台北君悅酒店凱菲屋自助餐廳「馬來西亞美食節」搶先開跑，加碼祭出週一至週三全館餐廳1000元抵用1300元好康；台北晶華酒店azie、栢麗廳推出「星洲老爺‧味遊新加坡」美食活動，吸引粉絲嚐鮮。

君悅凱菲屋11月12日至12月7日推出限定「馬來美饌‧經典再現」活動，由新加坡籍台北君悅執行總主廚陳萬欽監製道地南洋風味料理，其中最吸睛的非「仁當牛肉」莫屬，加入薑蔥碎、茴香粉、孜然粉、荳蔻、檸檬葉等20種香料乾炒，再放入椰奶滷製牛腱至收汁，肉質軟嫩不乾柴，堪稱最佳下飯神器。招牌「馬來西亞咖哩麵」將紅洋蔥、香茅、蝦米等融合紅咖哩醬、印度咖哩粉香炒醬汁，添入椰奶、參峇醬、檸檬葉熬製湯底，搭配現燙油麵、炸洋芋、雞胸肉及魚丸等佐料，橙黃色湯頭香辣醇厚，尾韻在舌尖久久不散，讓人回味無窮。

凱菲屋「經典肉骨茶」湯頭醇厚，讓人回味無窮。台北君悅酒店提供

湯品推薦「經典肉骨茶」，深褐色湯頭由當歸、桂皮、丁香等藥材熬製3小時，加入豬肋排、帶皮蒜頭續燉1.5小時，入口濃厚藥材香氣直衝腦門，後勁帶有淡淡甜味，層次很豐富。好康再加碼，11月12日至12月7日期間，到凱菲屋現場享用午或晚餐，每人可獲得抽獎機會，將於12月8日抽出大獎，有機會將波德申麗昇大紅花海上別墅泳池別墅含早住宿券乙晚、布城Moxy酒店3天2夜含早住宿券、閣藍帝酒店優越房含早住宿乙晚、雲頂高原溫德姆玖霄明軒飯店Studio房型含早住宿券、基納巴盧山佩卡薩酒店雙人火鍋晚餐券，以及姊妹酒店吉隆坡柏悅酒店Park Lounge雙人下午茶券帶回家。

晶華「新加坡叻沙麵」加入蝦殼、各式香料熬煮湯頭。台北晶華酒店提供

晶華azie、栢麗廳推出「星洲老爺‧味遊新加坡」活動，11月12日至12月31日開跑，由有「新加坡法餐之父」稱號的名廚郭文秀(Justin Quek)蒞臨指導。Azie必吃美食「主廚特製明蝦拉麵」以濃郁鮮甜的蝦湯融合日式湯底與星洲香料，濃郁湯頭配上彈牙明蝦，美味再升級。另道「JQ’s鑊炒龍蝦麵」將新鮮龍蝦與特製高湯翻炒，創造多層次食感。

azie限時販售「JQ’s鑊炒龍蝦麵」好吃又好拍。台北晶華酒店提供

栢麗廳自助餐以「沉浸式星洲市集」為主題，現場能大啖豐盛佳餚，包括星洲咖哩雞襯洋芋、香蕉葉炙烤鮮魚烏達、香烤豬肉沙嗲，以及現場烹煮的新加坡叻沙麵與鮮蝦拉麵，滿滿食物香氣，宛如置身星國街頭般。