【熱點】新年媽咪變大廚 橄欖油、葡萄香醋讓年菜輕鬆升級

一瓶油、一點醋，媽咪輕鬆掌握年菜調味的秘訣。OLIVIERS&CO.提供

記者徐力剛／台北報導

媽咪新年下廚新解方，輕鬆料理年菜也能美味升級，料理時選用優質食材，搭配萬用調味料，像是加入橄欖油快速拌炒，再透過葡萄香醋調整層次，讓風味更平衡，縮短備料與烹調時間，也能輕鬆變大廚。

法國普羅旺斯食尚精品橄欖油「OLIVIERS&CO.」為年菜料理打造明星組合，精選莊園等級的熱炒專用橄欖油與摩地納葡萄香醋禮盒，自用送禮都適合。高品質「洛佩茲橄欖油」來自西班牙安達魯西亞，100%冷壓初榨第一道，經過四代百年傳承的製油工藝，製作出帶有新鮮青草與橄欖清香，口感圓潤勻稱的橄欖油，涼拌生食、熱炒、煎、炸都好吃，210°C的高發煙點即便高溫油炸也不擔心。

熱炒專用橄欖油、摩地納葡萄香醋禮盒，售價2470元。OLIVIERS&CO.提供

「義大利摩地納葡萄香醋」來自摩地納正統的製醋工藝與IGP認證，使用摩地納當地Trebbiano和Lambrusco葡萄品種，經過長時間熬煮，再用陳年葡萄酒和未發酵葡萄汁於木桶釀製而成的天然香醋，口感酸香但比烏醋更圓潤，適合涼拌小菜、放入羹湯與魚料理提味。

「巴斯克燉菜煨海魚」輕鬆下廚超便利。OLIVIERS&CO.提供

家常料理「巴斯克燉菜煨海魚」為方便家庭料理，以市售常見的蔬菜湯罐頭為基底，加入新鮮番茄、雲耳小火煨煮10分鐘，上桌前灑上滿滿蔥絲與乾辣椒，再澆淋上熱騰橄欖油、滴上幾滴葡萄香醋提味，堪稱最佳下飯神器。

「沙丁魚蔥香煎餅」加入橄欖油美味再升級。OLIVIERS&CO.提供

超便利的沙丁魚罐頭，也能變身為年菜小點，創意「沙丁魚蔥香煎餅」將切碎的沙丁魚與麵粉、水和蛋拌勻成粉漿，以橄欖油、蔥花、辣椒煎製成餅皮，再鋪上整尾沙丁魚、淋上蛋黃醬，輕鬆上菜不求人。