【熱點】香宮廖晉輝攜手四川飯店 川粵雙廚盛宴限時登場

四手聯彈「川粵雙廚聯演」饗宴限定2天開跑。台北遠東香格里拉提供

看好聯名商機，台北遠東香格里拉「香宮」再度攜手米其林一星「四川飯店」主廚陳建太郎來台客座，11月15日至16日限定兩天，推出四手聯彈「川粵雙廚聯演」6道式星級饗宴，午、晚餐期同步開席，吸引老饕目光。

陳主廚招牌「青椒A5和牛排」升級回歸，添加黑松露美味加倍。台北遠東香格里拉提供

此次在香宮主廚廖晉輝引領下，聯手四川飯店名廚陳建太郎合作，有別多數客座多以「一人一道菜」方式表現，改將兩人技藝融合於「同一道料理」，讓每道佳餚都充滿新意，像是這道「宮保醬淋軟殼龍蝦襯西施玉蛋白」，延續「川菜為醬、粵菜為體」的精神，廖晉輝以香檳茸與鮮奶混入蛋白，冷鍋熱油炒製下，再拌入龍蝦高湯收汁，口感十分滑嫩，搭配過油煎香的軟殼龍蝦肉與風乾炸酥的龍蝦殼，佐以陳建太郎經典的「宮保醬」濃烈滋味，帶給舌尖極大滿足感。

香宮主廚廖晉輝發揮長才，聯名打造料理新風味。台北遠東香格里拉提供

「陳麻婆豆腐綴花膠星斑捲」巧妙結合陳主廚的鎮店之寶「陳麻婆豆腐」，精選A4和牛與慢燉牛筋，加入陳年郫縣豆瓣醬，完美呈現麻、辣、鮮、香的獨特風味，廖主廚則以精緻粵式海鮮畫龍點睛，取澎湖七星斑裹入30頭花膠條，醃製後大火蒸製7分鐘鎖住甜味，出餐前炙燒上色，好吃又好拍。

陳主廚鎮店之寶「陳麻婆豆腐」。台北遠東香格里拉提供

招牌「黑松露青椒日本鹿兒島A5和牛排」選用鹿兒島A5等級和牛紐約客部位入饌，52°C低溫真空烹調技術，完美鎖住肉質鮮嫩，再刨上新鮮黑松露提升風味，和牛油脂香氣與松露完美契合，讓人愈吃愈上癮。甜點控不可錯過「鮮果杏仁豆腐伴琥珀流心球」，特意選擇一冷一熱形成強烈對比，陳主廚特製「鮮果杏仁豆腐」，冰涼滋味能嚐到杏仁香氣與清爽果味，搭配廖主廚的港式點心「琥珀流心球」，酥脆外殼包裹香甜核桃，以及香濃滑順的奶皇流心，雙重享受一次滿足。限定2天的「川粵雙廚聯演」6道式星級饗宴，每位3580元+10%。