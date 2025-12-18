燁輝共善援災慈濟歲末感恩 茶會凝聚善力共築永續希望

慈濟基金會與燁輝企業12月18日下午在高雄市橋頭區燁輝企業行政大樓舉辦「丹娜絲災後援助行動感恩茶會」。

時值歲末，慈濟基金會與燁輝企業12月18日下午在高雄市橋頭區燁輝企業行政大樓舉辦「丹娜絲災後援助行動感恩茶會」，感恩燁輝企業於丹娜絲颱風重創臺灣南部之際，及時支持慈濟災後援助行動，並回顧共同成就的善行援助行動，展望未來持續合作的希望。

「災後援助與企業合作共善前行。」丹娜絲颱風於今年(2024)七月初侵襲臺灣，嘉義與臺南地區首當其衝，造成嚴重淹水、屋損與基礎設施毀損，災民生活陷入困境。燁輝企業第一時間啟動災情評估機制，並迅速捐贈自家研發的「鍍鋅鋁鎂烤漆鋼捲」，具高耐候性與環保特性，成為災後修繕的重要建材。此舉使多處受損民宅修繕得以提前啟動，災戶感受到實際支持與溫暖力量。

廣告 廣告

燁輝企業總經理張振武表示，鋼鐵不只是建材，更是守護家園的力量。他強調，企業責任不僅在於生產與營利，更在於挺身而出，與社會共度難關。此次合作不僅是物資捐贈，更是理念契合與行動實踐。溫馨茶會也在慈濟志工與燁輝員工彼此交流中，展現跨界合作的凝聚力，象徵著「善」不分宗教、不分行業，唯有攜手才能讓社會更堅韌。

燁輝企業總經理張振武表示，鋼鐵不只是建材，更是守護家園的力量。

慈濟基金會顏博文執行長感恩致詞指出，慈濟能在全球推動賑災與長期關懷，背後少不了企業的善念與力量支持，「燁輝的捐贈不只是物資，更是希望的延續，每一份支持都是成就善行的種子。」慈濟將持續與企業夥伴攜手，以公益合作、永續理念與社會參與為核心，陪伴更多弱勢家庭與社區走過難關。

慈濟基金會顏博文執行長感恩致詞指出，「燁輝的捐贈不只是物資，更是希望的延續，每一份支持都是成就善行的種子。」

「善的循環與社會力量。」慈濟志工高雄災害應變中心總召潘機利亦出席茶會並見證合作。他讚許燁輝展現專業與效率，帶動社會正向力量的擴散，形成善的循環。他並指出，燁輝完善的制度與員工積極投入，展現的不只是執行任務，更是傳遞愛與責任。

「善的循環與社會力量。」慈濟志工高雄災害應變中心總召潘機利亦出席茶會並見證合作。

另外，企業共善團隊慈濟志工代表鄭楊慶也分享此次合作的感動因緣。他指出，當得知燁輝企業張振武總經理轉述林義守創辦人，願意支持慈濟捐贈鍍鋅鋁鎂烤漆鋼捲作為災後修繕建材時，立即向慈濟基金會林碧玉副總執行長表達燁輝將再認捐高級浪板建材，用於災屋屋頂舖設，林副總當即指示加速施工，協助災民脫離以帆布遮雨的窘境，並感恩企業善念。

鄭楊慶進一步說明，鋼材送往上鐵企業後，董事長蔡金發得知用途後，特別拉出一條生產線，全力壓製浪板，加速屋頂重建進程。此舉不僅展現企業間的善念接力，也體現「人溺己溺」的社會同理心，讓災後援助不只是物資捐贈，更是愛與責任的實踐。

企業共善團隊慈濟志工代表鄭楊慶也分享此次合作的感動因緣。

丹娜絲颱風雖帶來破壞，卻也讓社會看見愛的凝聚。從慈濟志工的投入，到燁輝企業的共善支持，串起一場「愛的循環」。慈濟不只是修屋，更是修復人心；企業不只是捐材，更是共築希望。這份跨越宗教與行業的溫情，是臺灣最寶貴的力量，並期盼更多企業攜手共善，讓愛的永續成為社會最安穩的屋簷。

展望未來，慈濟基金會與燁輝企業皆表示，將持續深化公益合作模式，並在防災教育、社區韌性建設及永續理念推廣上共同努力。雙方期盼透過定期交流與專案合作，讓企業資源與慈濟志業相互加乘，形成更具影響力的社會支持網絡，陪伴臺灣在面對災難與挑戰時，能以更快速度重建、以更大力量守護人民。

展望未來，慈濟基金會與燁輝企業皆表示，將持續深化公益合作模式，並在防災教育、社區韌性建設及永續理念推廣上共同努力。

撰文、攝影／顏福江