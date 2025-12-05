燁輝參與燁聯鋼鐵私募股案 擴大碳鋼產能計畫

圖說：燁輝參與燁聯鋼鐵私募普通股案,主要參與其用於改善財務結構及高效節能環保電爐、熱軋產線現代化及智能建置等改造計畫。（圖片來源/燁輝、燁聯鋼鐵提供） 燁輝5日晚公布,參與燁聯鋼鐵私募普通股案,以每股6元價格,投資新台幣25.2億元,認購股數為4億2,000萬股,主要參與其熱軋產線現代化、擴大碳鋼產能計畫等多項改造計畫,預期可提升該公司低碳原料品質,增強公司競爭力外,也可提升燁聯獲利能力,及可挹注該公司轉投資利益。 燁輝公司參與認購燁聯鋼鐵私募普通股案部份,燁輝表示,該公 司截⾄⽬前持有燁聯鋼鐵股份有限公司（以下簡稱燁聯鋼鐵 股票6億7,666萬餘股 ，直接持股比例25 .82%。這次認購私募普通股,主要參與燁聯鋼鐵⽤於改善財務結構及⾼ 效節能環保電爐、熱軋產線 ，現代化及智能建置，以及擴⼤碳鋼產能計畫,提升煉鋼產品組合及⾼值化計畫 、 熱軋產能擴建品質提升 及⾃動化計畫、冷軋產能提升計畫 、提升綠能使⽤率、環境保 護及循環經濟、資訊管理系統升級等改造計劃 ，除能提升該公 司低碳原料品質，增強該公司競爭⼒外，亦提升燁聯鋼鐵獲利 能⼒，挹 注該公司轉投資利益 。

圖說：燁輝參與燁聯鋼鐵私募普通股案,主要參與其用於改善財務結構及高效節能環保電爐、熱軋產線現代化及智能建置等改造計畫。（圖片來源/燁輝、燁聯鋼鐵提供） 燁輝指出,這次燁聯鋼鐵私募普通股，其私募價格每股6元 ，經國富浩華聯合會計師事務所出具的價格合理性意⾒書，其每 股合理價格區間在5.60元~6.21元，尚在合理範圍內。基於前述燁聯鋼鐵未來營運規劃與會計師價格合理性意⾒書 ，該公司擬參與認購燁聯鋼鐵私募普通股，認購股數為4億2000萬股 ，每股私募價格6元整，投資⾦額為新台幣 2 5 億2 000 萬元 。累計該公司持有燁聯鋼鐵股票將達到1 0億9,666萬餘股 ， 直接持股比例為 34.05%。

