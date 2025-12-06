燁輝投資25.2億參與「燁聯鋼鐵私募」 持股增至34.05%

【記者許麗珍／台北報導】鍍烤大廠燁輝昨晚宣布重大投資決策，將以每股私募價格新台幣6元，投資金額新台幣25.2億元，參與認購轉投資公司燁聯的私募普通股42萬張，持股比例將從25.82%提升至34.05%。

燁輝發言人田文中表示，燁聯於此次私募所得資金，將用於改善財務結構，以及高效節能環保電爐、熱軋產線現代化及智能建置，擴大碳鋼產能計畫，提升煉鋼產品組合及高值化計畫、熱軋產線擴建品質提升及自動化計畫、冷軋產能提升計畫，與提升綠能使用率環境保護及循環經濟，以及資訊管理系統升級。

燁輝表示，認購的私募普通股總計4.2億股，每股私募價格為新台幣6元。田文中表示，除了可提高燁輝低碳原料品質外，也能增加競爭力，之後能提升燁聯鋼鐵獲利能力，挹注燁輝轉投資利益。

燁輝配合金管會推動永續發展路徑圖，邁向2050年淨零碳排及永續發展，田文中表示燁輝除了規劃設備改造更新，提升設備能源使用效率，更希望透過與燁聯合作，取得長期穩定低碳料源，進一步達成減碳目標。

