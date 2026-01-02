燁輝1月盤價漲 鋼市築底向上

近期以來,伴隨國際煤鐵礦原料行情走揚,鋼價有撑,加上亞洲主要鋼廠包括中國大陸寶武鋼、鞍本鋼、國内中鋼及中鴻等相關鋼廠的新盤價皆呈現平高盤,顯示各方對後市鋼市抱持審愼樂觀的態度,鋼價築底向上,受此激勵,鍍面大廠燁輝2日公布的1月份内銷價,調漲鍍鋅和烤漆鋼板價格,每公噸漲500元,2月份外銷價則維持平盤。

圖說：燁輝調漲1月份內銷價,鍍鋅、烤漆鋼板每公噸漲500元,2月份外銷價維持平盤（圖片來源/燁輝提供）

燁輝表示,全球景氣溫和復甦，12月美國聯準會再度降息，歐洲央行維持利率不變，中國也將持續適度寬鬆貨幣政策，世界三大市場皆於金融面挹注市場，以期進一步提振經濟動能。台灣受惠於人工智能、資通訊產品出口暢旺，主計處大幅上修 2025 年經濟成長率至 7.37%，2026 年經濟成長仍 達 3.54%。中經院 12/23 日發布「2025 下半年採購經理人營運展望調查」，指出下半年製造業營運指數為 49.8%，較上半年回升 7.3%，廠商對未來看法轉趨樂觀，更預期 2026 年上半年製造業營運指數轉為擴張。

鋼鐵供需方面,燁輝指出,展望 2026 年，全球供應鏈因「對等關稅」而重新建構，全球景氣已逐步走出低谷，復甦跡象日益明朗。世界鋼鐵協會(worldsteel)統計 11 月全球粗鋼產量 1.401 億噸，較 10 月減少 320 萬噸，較去年同期減少 4.6%，今年前 1-11 月產量較去年同期減少 2%。中國 11 月粗鋼產量跌破 7 千萬噸，較去年同期大減 10.9%。今年產量估計為 9.64億元，將創 7 年來新低。中國官方更宣布自明年起實施鋼材出口管制措施，惠譽信評預測 2026 年中國鋼鐵產量年減 4.5%，產量減少有助鋼價平穩。

同時各主要市場紛紛以降息、擴大基礎設施投資等手段提振需求，拉抬經濟，全球鋼鐵市場有望邁入穩健。 原物料行情與市場面上,燁輝坦言,鐵礦砂價格 12 月明顯走升，平均每噸逾107 美元，而澳洲煤礦價格平均對比 11 月拉升近 15 美元，目前平均每噸達 210 美元，煤鐵原料價格上揚對鋼價形成支撐。時序已入隆冬，需求與價格漸入淡季節奏下遞減，上海熱軋現貨12月初自每噸 3,400 人民幣緩步下修，迄今於每噸 3,350 人民幣左右遊走，期貨亦從月初每噸 3,300 人民幣微幅下修至 3,280 上下徘徊，而中國官方已宣示明年擴大內需為首要任務，日本權威機構野村控股更預測來年日本經濟將保持韌性，顯示整個東亞地區對明年市場並不看淡，進一步促成亞洲各主要包括中國寶武、鞍本集團，台灣中鋼、中鴻等鋼廠最新盤價皆以平高盤開出，顯示各方看待鋼市審慎樂觀，主基調「築底向上」。 展望 2026 年，燁輝認為,國際情勢依然動盪，俄烏戰爭、中東、泰緬等地緣政治衝突再起，東亞地區台、美、日、中局勢風險環環相扣。然而人工智慧高速發展終將重塑全球產業，關稅政策確立讓供應鏈走向新局，近期鋼市緩步復甦，鋼價走勢穩步看升，市場情緒趨於正面，該公司審時度勢，並搭配多元方案，以期與下游共榮共利，採取適度調整1月內銷價及2月外銷價。

