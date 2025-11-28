燁輝12月盤價平盤 鋼市隧道盡頭曙光浮現

由於國際煤鐵價格仍在高位,鋼價有撐,但隨著亞洲主要鋼廠包括中國寶鋼、鞍鋼、越南河靜、和發及中鋼、中鴻等盤價紛開平盤影響,鍍面大廠燁輝28日開出的12月份内銷盤價及明年1月外銷盤價均開平盤。

針對這次盤價,燁輝表示,美國政府歷經 43 天停擺後,於11月重新「開門」，政府運作回歸正軌，最新非農就業數據雖優於預期，然而失業率上升與薪資成長放緩前提下，各方預期聯準會將於 12 月再次降息，持續寬鬆貨幣有助於釋放資金，促進市場活絡。IMF 預估今、明年全球 GDP 成長率分別為 3.2%與 3.1%，全球經濟放緩持穩。台灣受惠全球 AI 相關建設需求強勁，出口屢創新高，最新 PMI 重新站回榮枯線之上來到 50.3，顯示整體需求復甦、景氣審慎樂觀。

廣告 廣告

鋼鐵供需方面,燁輝指出,展望 2026 年，「美國對等關稅」重新建構全球供應鏈，市場氛圍已隱約看見隧道盡頭的曙光，邁入穩健復甦。世界鋼鐵協會預測報告表示明年全球鋼需對比今年將提升 1.3%至 17.72 億噸。另一方面中國於供給端致力壓減粗鋼產能，據國統局發布 10 月粗鋼產量為 7,200萬噸，連續 4 個月不足 8 千萬噸，今年產量可望低於 10 億噸，顯示去產能政策落實，有助穩定鋼市。再者結束 20 屆四中全會後，「十五五規劃」 藍圖逐漸成形，中國央行於 11 月 25 日展開人民幣 1 兆元 MLF 操作，率先以金融面挹注市場，以期活絡經濟，再配合各項建設與產業投資啟動，未來鋼需可期。

圖説：受亞洲主要鋼廠開平盤影響,燁輝12月鍍鋅、烤漆鋼板盤價維持平盤（圖片來源/燁輝提供）

原物料行情與市場面上,燁輝直言,鐵礦砂 11 月穩定於每噸 103 至 106 美元上下，而中國國產煤礦價格對比 10 月拉升達 11 美元，目前平均每噸達 173美元，煤鐵原料價格持續高位震盪，對鋼價形成一定支撐。然而時序已入冬季限產節奏，下游趕工潮將逐步趨緩，需求漸入淡季節奏下，上海熱軋現貨自 8/29 日站上每噸 3,530 人民幣相對高點後緩步下修，迄今於每噸 3,430 人民幣左右遊走， 期貨也從日前穩步向上轉為震盪，進一步影響鋼市走向。且亞洲各主要包括中國寶武、鞍本集團，台灣中鋼、中鴻，與越南河靜、和發等鋼廠最新盤價皆以平盤開出，顯示各方看待鋼市審慎保守，主基調「持平趨穩」。

另全球經濟將因「關稅」逐步確立而走向新局，AI 高速發展將重塑產業樣貌，然而國際情勢變化莫測，雖俄烏戰爭近日展開談判，地緣政治風險仍高。各國面對鋼鋁 50%稅率高牆依舊聳立，明年歐盟 CBAM 上路在即、鋼鐵進口防衛措施加嚴，鋼市詭譎，下游觀望保守心態不減，市場充滿挑戰。

受上述各項因素影響,該公司審時度勢，並搭配多元方案，以期與下游共體時艱下，對於12月内銷和明年1月外銷價,做了適度調整。

更多品觀點報導

高科大創新設計學院捷報頻傳 勇奪國際設計大獎雙銀

俄烏停火點燃重建需求 不锈鋼12月盤價呈平高盤

