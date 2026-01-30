燁輝2月内銷價漲 鋼價穩步向上

受到國際煤鐵礦原料行情走揚影響,鋼廠原料成本居高不下,鋼價有撑,加上歐美鋼材價格走勢易漲難跌,且大陸寶武鋼、鞍本鋼及國内中鋼、中鴻紛調漲新盤價,受此激勵,燁輝30日開出的2月份內銷盤價,決定調漲鍍鋅、烤漆產品價格,每公噸漲500元,且調漲3月份外銷價格,每公噸漲10美元,期能提升下游接單動能。

圖說：受歐美和亞洲市場鋼市持續回暖影響,燁輝調漲2月份内銷價,每公噸漲500元（圖片來源/燁輝提供）

對於此盤價,燁輝表示,全球經濟穩健前行，市場預期美國聯準會今年將有 2 次降息，中國人民銀行亦表明今年降準、降息仍有空間，歐洲央行持續維持利率於 2%不變。三大經濟體持續於金融面提供支撐，有助整體市場信心延續，景氣逐 步回溫。台灣出口長紅，AI、雲端等資通訊產品需求強勁，2025 年 12 月出口達 624 億美元、年增 43%，連續 26 個月正成長。全年出口 6408 億美元，年增 35%，創歷年最高。同時臺美關稅拍板有助物價穩定，不確定因素持續淡化，主計總處預測今年經濟成長率為 3.54%，有望持續上修。

鋼鐵供需方面,燁輝指出,展望 2026 年，美國對各主要貿易夥伴「對等關稅」逐步統一為 15%，政策方向趨於明朗，促使全球供應鏈調整加速，帶動景氣回溫。世界鋼鐵協會(worldsteel)統計 2025 年 12 月全球粗鋼產量 1.39億噸，較 11 月減少 490 萬噸，並較前一年同期減少 3%，2025 年粗鋼產量 亦較前年減少 2%。其中，中國 2025 年 12 月粗鋼產量持續跌破 7 千萬噸，年減 10%，全年產量為 9.5 億噸，創 7 年來新低。配合自今年起實施鋼材出口管制措施，預期今年中國鋼鐵產量將進一步下修。此外，中國國家發改委指出將推出 2026-2030 年擴大內需策略實施方案，有助加速鋼市供需平衡，帶動亞洲行情逐步回溫。

原物料行情與市場面上,燁輝不諱言,鐵礦砂價格 1 月雖呈現震盪，平均每噸依舊達 106 美元；澳洲煤礦價格平均對比 12 月拉升達 20 美元，平均每噸站上190 美元。煤、鐵原料價格居高對鋼價形成支撐，上海熱軋現貨目前逼近每噸 3,400 人民幣。中國已將擴大刺激內需列為主要任務，再者美國通膨 可控、國內經濟韌性仍強，歐盟 CBAM 正式實施，進口防衛措施亦將推出，促使歐美兩大市場鋼材價格呈現「易漲難跌」的格局。今年整體市場氛圍偏多，進一步促成亞洲各主要包括中國寶武、鞍本集團，台灣中鋼、中鴻等鋼廠最新盤價皆以漲盤開出，顯示各方看待鋼市趨於樂觀，主基調「穩 步向上」。且進入 2026 年，國際情勢動盪加劇、俄烏、美伊、格陵蘭及中國內部等內外衝突均可能帶來短期干擾；亞洲地區台、美、日、中局勢風險亦環環相扣。然而人工智慧高速發展終將重塑全球供需，關稅政策確立讓台灣得以站穩腳步。近日鋼市加溫，鋼價穩定推升，市場情緒轉趨正向，該公 司審時度勢，並搭配多元方案，以期與下游共榮共利，採取適度調漲。

此外,燁興2026年2月盤元牌價也適度調整,燁興表示,由於不銹鋼原物料漲勢凌厲，國際行情全面走揚，為反應原料成本走勢，2月不銹鋼300系每公噸漲7,500元，200系每公噸漲2,000元，400系每公噸漲1,000元，且含銅系鋼種附價每公噸漲2,000元，316附價每公噸漲3,500元；碳鋼盤元每公噸漲500元。

