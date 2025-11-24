燃料當成火鍋湯底！店經理自己喝完也倒地 11人緊急送醫

中國一家火鍋店，店員疑似將燃料當成鍋底加入鍋中。翻攝微博



天氣變涼後，民眾就開始喜歡吃鍋，但是享用火鍋的同時也要注意安全問題。就在中國發生一起離譜的食安案件，中國山東博興縣一家火鍋店，一桌顧客正在享用熱騰騰的火鍋，店員竟把加熱火鍋使用的液體燃料，倒入火鍋鍋底，顧客們喝完驚覺有異，找來店經理質問，店經理為了證明，當場喝了5勺湯汁，結果當場倒地送醫，總共造成11人住院治療。

中國發生一起離譜食安意外，山東一家火鍋店有店員誤將燃料倒入火鍋鍋底，且顧客食用後反映味道有異，店經理為了證明食材沒問題，還當場喝了5勺湯汁，結果也不支倒地被催吐送醫。事故共造成11人入院，幸好均無生命危險，目前該火鍋店已被勒令停業。

中國媒體《極目新聞》報導，山東省博興縣一家名為「小鮮肥牛」的火鍋店發生食品安全事件，一名網友日前發布影片指稱，該店服務員誤將用來加熱的燃料加入火鍋鍋底。

網友透露，自己目前仍在縣醫院，尚不便透露更多細節。他曾在留言中表示，當時店方堅稱鍋底無問題，值班經理甚至當場喝下5勺湯汁，隨後被迫催吐並入住院觀察。另有也有網友留言表示，該火鍋店使用的燃料壺與鍋底壺外觀相似，之前就曾發生過加錯的情況。

外送平台美團顯示，該火鍋店目前已暫停營業。博興縣當地工作人員也證實，食安辦及市場監管部門介入調查，要查出顧客們是否真把燃料吃下肚。

