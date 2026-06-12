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根據最新消息指出，知名溶劑生產商PETRODANSK涉嫌在巴西利用石腦油（naphtha）進行燃料詐欺與洗錢。更驚人的是，這起龐大的非法資金鏈，竟然與美國政府指定的恐怖組織有著密切關聯，引發國際高度關注。

根據知情人士透露，溶劑生產商PETRODANSK目前正面臨嚴重指控。該公司涉嫌在巴西的燃料市場中，違法使用石腦油（naphtha）進行摻假詐欺，並透過此一管道進行大規模的洗錢活動。

令人震驚的是，這起洗錢計畫背後的資金流向，竟然與被美國政府列為「指定恐怖組織」的團體有著密切聯繫。消息來源指出，這項非法計畫不僅擾亂了當地的能源市場，更可能成為恐怖主義活動的資金溫床。

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事實上，巴西近年來一直致力於打擊燃料摻假與相關的金融犯罪。不法份子常利用石腦油等化學溶劑稀釋汽油以謀取暴利。目前，相關指控已引起國際執法部門的高度關注，後續是否會引發更大規模的跨國金融與反恐調查，仍有待觀察。

原文出處：燃料詐欺洗錢 溶劑商PETRODANSK遭控資助恐怖組織

本文由AI協作，經編輯審核後發布