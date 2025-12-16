燃油之急 翁駕駛汽車沒油卡路邊 暖警所長路過急救援

圖說：臺北市北投分局關渡派出所長李昌祐。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市北投分局關渡派出所長李昌祐日前於上班途中，見一名「高齡駕駛」老翁汽車拋錨在路旁，不知所措，李所長見狀後立刻協助將汽車推往路邊，並請所內同事搭載老翁至加油站購買汽油，老翁終於順利發動汽車返家，對關渡所員警表示衷心感謝。

關渡派出所長李昌祐，日前傍晚在上班途中行經轄內中央北路四段時，發現一部自小客車不明原因拋錨在路上，李員原以為發生交通事故，為避免二次車禍，急忙趨前協助，經詢問後發現「高齡駕駛」老翁駕車出遊，返家路上未注意油料是否充足，導致途中汽油耗盡，拋錨在路中，無法繼續行駛。李員為避免發生交通意外，先獨自以人力推動拋錨車輛至路旁等待救援，再請所內同事到場，協助載送老翁前往鄰近加油站購買汽油應急，總算解決了老翁的燃油之急，順利將車輛發動返家；老翁對關渡所員警接力幫忙表示衷心感謝。

北投分局呼籲，駕駛上路前應先檢視車輛機能狀態，平時定期做好車輛保養，方能避免車輛於行駛中途故障；若發生車輛故障時亦勿慌張，應儘快於適當距離妥善放置三角警示牌，避免後車追撞發生二次車禍，以維護所有用路人的安全。