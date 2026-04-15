燃油費漲不停！多家航空啟動減班 旅遊達人提醒：熱門航線較不易被砍

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[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

燃油附加費持續調漲，航空業壓力升高，不少航空公司除了調整票價，也陸續啟動減班措施，已有旅客行程受到影響。對此，旅遊達人蓋瑞哥提醒，若選擇需求較高的熱門航線或熱門時段班次，通常較不容易遇到減班或取消的情況。

燃油附加費持續調漲，航空業壓力升高，不少航空公司除了調整票價，也陸續啟動減班措施，已有旅客行程受到影響。（示意圖／photoAC ）

蓋瑞哥日前透過臉書粉專發文指出，多家航空近期已陸續調整航班。其中國泰航空自5月16日起削減約2%航班，香港快運自5月11日起減班幅度達6%，並暫停杜拜、利雅德等中東航線至6月底。台灣方面，中華航空也自5月起減少部分航班，受影響航線包括桃園往返東京、首爾、曼谷、香港、雅加達、倫敦及大阪等熱門航點；高雄出發則包含香港、馬尼拉及首爾仁川等地。

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他分析，航空公司在成本壓力下，通常會優先調整載客率較低、票價較便宜的航班，尤其是紅眼班機、晚班機及平日班次，未來較可能出現併班或取消情況。相較之下，熱門航線以及需求較高時段的航班，受影響程度通常較低。

此外，蓋瑞哥也提醒，民眾購票時要特別留意時間點與航班安排。他指出，今年3月前購票者多半面臨票價上漲壓力，而4月後購票者則要提高警覺，留意後續航班異動風險。若想降低行程受影響機率，建議優先選擇需求穩定、載客率較高的熱門班次。

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