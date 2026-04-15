燃油飆漲122％！航空公司減班0.3％ 交通部：影響不大
航空燃油大漲122％，各國航空公司紛紛調漲燃油附加費，國泰航空更調整部分航班因應，外界好奇我國是否也出現航班大量減班的情況。交通部長陳世凱表示，確實有航空公司調整航班，但只占整體航班的0.3％，影響不大。
立委萬美玲公布資料，指因美伊戰爭影響國價油價，各航空公司陸續規劃以減併班方式調整營運，今年夏季班表平均每周飛航3029班，截至4月13日，4月每周取消7.3班、5月每周取消52.6班，占總航班數1.7％，7、8月分別取消1班。
陳世凱表示，確實有聽到部分航空公司有減班動作，對我國的影響只到整體的0.3％。
民航局長何淑萍說明，整個夏季班表約有9萬900多個航班，目前僅取消264班，占比極低。她強調，航空公司本來就會就航班多寡、載客率等綜合因素做調整，目前沒有航線取消，只是以減班、併班因應，其實今年夏季班表每周3029班，比2019年每周2957班還多72班，航空市場是穩健成長。
依據中油4月1日公布的國際航線航空油價，已達每公升1.2816美元，較美伊戰前上漲122％；國內航線航空油價為每公升新台幣44.2元，亦上漲116％。
交通部指出，目前國內供油仍屬正常，少部分國家如緬甸、越南、菲律賓等國機場已有油商開始實施供油限制，不允許超過以往每月平均加油量，但尚非完全不得在該國加油。
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