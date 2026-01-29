燃煤比降至27%跳票 環團失望

環團二十九日至行政院前舉行記者會，質疑政府減煤成效。（中央社）

記者王誌成∕台北報導

台灣健康空氣行動聯盟等團體二十九日至行政院前舉行記者會指出，前總統蔡英文曾說明燃煤發電占比預計在二０二五年下降至百分之二十七，但如今此占比恐跳票。盼政府提出鼓勵企業更主動節電的能源效率法，否則不排除在二月四日國際癌症日前往民進黨中央陳情。

對於民團質疑減煤成效，行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，台灣邁向低碳能源轉型的重要戰略思維是減碳先行、目標淨零；政院也一直依據總統賴清德所揭示的二次能源轉型策略，繼續發展多元綠能、提高綠電供應占比、推動深度節能、科技儲能，以及強化電網韌性，提升區域與全國用電穩定度等。

環團在記者會中表達北中南民團對卓榮泰的失望，對於二０二五年燃煤比百之二十七的承諾缺乏真相感到不滿；並裝扮成輝達總裁黃仁勳，與台達電創辦人鄭崇華一同手持「馬上汰煤」、「馬上節能」的春聯，支持追討超額燃煤二千三百零九萬噸的煤電災民，呼籲ＡＩ卓內閣不要有鴕鳥心態，也不排除在二月四日國際癌症日前往民進黨中央陳情。

行政院表示，政府持續透過低碳、低空汙的燃氣機組取代燃煤機組，燃煤電廠空汙排放量已經從二０一六年的五點六萬公噸，減少至去年的一點三萬公噸，減幅達七成七。