燃煤退場燃氣接棒 台塑麥寮打造穩定供電與產業港口

▲為配合政府能源政策，麥寮發電廠既有燃煤機組將於2025年底全數除役，並於原廠址新建2部各120萬瓩燃氣複循環發電機組。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】台塑工業園區19日同步啟動麥寮南公用碼頭、液化天然氣接收站及天然氣發電廠工程，宣告麥寮地區正式邁入能源結構轉型與港口功能升級並行的新階段。此項建設不僅回應國家能源政策，也為雲林產業發展與國際貿易奠定重要基礎。

▲台塑工業園區19日同步啟動麥寮南公用碼頭、液化天然氣接收站及天然氣發電廠工程，宣告麥寮地區正式邁入能源結構轉型與港口功能升級並行的新階段。（記者蘇峯毅攝）

台塑石化董事長曹明表示，為配合政府能源政策，麥寮發電廠既有燃煤機組將於2025年底全數除役，並於原廠址新建2部各120萬瓩燃氣複循環發電機組。同時，為確保天然氣供應穩定，規劃於麥寮工業園區及工業專用港新建液化天然氣接收站、卸收碼頭及公用碼頭，形成完整能源供應體系。

廣告 廣告

曹明指出，近年AI技術、資料運算中心快速發展，帶動半導體及伺服器等相關產業產能持續擴張，用電需求明顯攀升。依據經濟部預估，2025年至2033年間國內電力需求年均成長率約為2.8%。為因應未來用電需求，台電公司陸續辦理電力採購招標作業，而本案已於2023年4月取得環評核准，並於2025年5月得標台電2029年商轉燃氣機組電力採購標案，預計於2029年12月31日前正式商轉供電。

▲台塑工業園區19日同步啟動麥寮南公用碼頭、液化天然氣接收站及天然氣發電廠動土工程，宣告雲林在能源結構轉型與港口建設升級上正式並進。（記者蘇峯毅攝）

雲林縣政府建設處長廖政彥表示，縣府同步規劃的「台西智慧綠色產業園區」面積約81.41公頃，為9+1產業園區中的重要旗艦計畫。園區以低污染產業為主，將引進運輸倉儲、資通訊及批發零售等業種，其發展方向正是因應麥寮南公用碼頭的開闢，促成生產、運輸與出口一體化，打造具國際競爭力的智慧綠色產業聚落。

雲林縣議會議長黃凱表示，樂見麥寮汽電順利轉型，這不僅是能源升級的重要里程碑，也是雲林與世界接軌的關鍵時刻。議會未來也將持續監督企業落實工安與環保，兼顧地方發展與環境保護。

台電公司董事長曾文生指出，台電與合作夥伴將嚴守法規並信守承諾，確實履行既有合約，期盼工程順利推進，於2029年如期完成天然氣發電廠建置，為國家電力穩定與地方發展帶來實質助益。