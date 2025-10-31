燃燒鬥魂！山本由伸世界大賽G3主動請戰救援 佐佐木朗希反應曝光掀熱議
28日世界大賽第3戰道奇與藍鳥鏖戰18局、歷時6小時39分，成為系列賽最漫長的對決。比賽中，道奇王牌投手山本由伸展現強烈求勝意志，主動表示願意臨時上場救援，讓場邊的佐佐木朗希驚訝到脫口而出：「マジ（真的嗎）？」這段畫面隨後在社群上引發熱烈討論。
當時雙方牛棚幾乎耗盡，山本由伸距離前一次先發僅休一天，仍主動對總教練Dave Roberts與投手教練Mark Prior表示：「沒有人可投了，我可以上。我身體沒問題。」
山本由伸隨即在17局下前往牛棚待命，準備隨時登板。NHK轉播鏡頭拍下山本與教練團的討論過程，也捕捉到佐佐木朗希的反應。
佐佐木朗希中繼登板完畢後坐在板凳觀戰，看到山本由伸起身準備時難掩震驚，轉向翻譯驚呼：「マジ（真的嗎）？」
最終，道奇靠Freddie Freeman在延長賽18局下擊出再見全壘打贏得比賽，山本由伸並未登板。
前運動家投手Dallas Braden主持的Podcast節目《Baseball Is Dead》形容：「佐佐木的反應非常有趣。」球迷紛紛留言讚嘆：「山本是真正的強者」
