燃燒4天！CH-47直升機助陣 草嶺石壁山林火災撲滅

雲林縣長張麗善上山勘災，聽取消防局人員說明受災情況。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑鄉草嶺村石壁山林火災燃燒進入第4天，地空聯合滅火今(15)日中午火勢熄滅，消防、義消及村民在現場處理殘火中，雲林縣長張麗善今天會同縣府各局處長上山勘災，在地村民建議設置大型蓄水池附加消防取水配管，強化山區消防救災量能。

草嶺村石壁山莊後方山林12日上午7點多發生火災，因起火點位置偏僻、山路陡峭、水源不足，滅火不易，火勢延燒，消防局申請空勤總隊支援直升機支援。

13日上午6點多火勢全面燃燒，消防局投入大批人車及義消，村民也總動員出動自家水車、自動噴灑機具加入打火，空勤總動也出動4架直升機協助；14日持續地空聯合滅火，國防部出動CH-47「契努克」運輸直升機加入滅火；今天上午8點多CH-47投入作業，至11點共灑水9架次，警消、義消及村民持續在地面灑水保持土壤濕度。

消防局第一大隊長施義欣表示，截至今天中午現場已無明火，下午人員會進入勘查，針對悶燒點加強噴水，預計今天應可撲滅，後續也會派遣警消、義消駐守2至3天警戒。

張麗善今天會同副縣長陳璧君、消防局長林文山、交通工務局長汪令堯、農業處長魏勝德、城鄉處長林長造及準文觀處長謝明璇及立委張嘉郡上山勘災。

草嶺村長陳兵通表示，這次山林火災幸好有縣府2年前開闢這條產業道路，才能順利滅火，否則石壁竹創森林園區恐怕已付之一炬。

石壁休閒農業園區理事長賴郁憲等人指出，孟宗竹林是草嶺重要觀光資產，建議縣府要在山上設置大型蓄水池，盤整消防管線，強化消防救災量能。

張麗善感謝村民團結協助滅火，這幾年縣府也在山上布建蓄水池，量能僅提供民生用水與衛生設備，這次救災發現水源不足，未來要再增加蓄水設施及消防設備及人力，對於地方建議她會召開跨局處會議全力協助。

國防部CH-47今天持續協助空中灑水滅火。(記者黃淑莉攝)

草嶺石壁山林火災燒毀約8公頃竹林。(記者黃淑莉攝)

