燈光亮起前1》當演唱會成為全民日常，誰在背後搭舞台？體育班少年的人生轉場

近幾年，台灣的夜晚越來越熱鬧。從台北小巨蛋到高雄世運主場館，幾乎每個週末都有巨星開唱，從BLACKPINK、Coldplay、YOASOBI、五月天……等等，一張票難求、飯店爆滿、城市跟著音浪起伏，「去看演唱會」早已不只是娛樂，而是一場全民的參與。

不過在這場全民狂歡的背後，還有另一群人，他們不在聚光燈下，卻讓所有光得以被看見。而必應創造技術製作總監彭恩強，就是那個在黑暗中組起萬丈光亮的人。「觀眾看到的是3個小時的震撼，我們經歷的是超過3個月的前置作業。」他淡淡地說，語氣平靜，卻帶著對現場的敬意。

球場學到的「不慌」，為何成了現場的底氣？

「我其實是體育班出身，從國小三年級就開始打球，一路到高中、甚至考上台灣體育大學。」彭恩強回想當年，語氣裡仍帶著那種少年氣的專注。籃球訓練磨出的不是肌肉，而是心態。他說自己打的是後衛，就是要在關鍵時刻穩住全場、調度節奏的位置。

「教練常會突然把我叫上場，那一刻也沒有時間緊張，只能告訴自己『我可以』。」沒想到這樣的訓練，後來在演唱會現場居然派上用場。對他來說，體育帶來的最大養分是「冷靜面對壓力」的能力。

「比賽輸贏是一瞬間的事，但你可不可以不被慌亂吞沒，才是最重要的。」這樣的精神，也成了他日後帶領工程團隊面對突發狀況時的底氣。

在專訪時，彭恩強提起過去在球場上的經驗。（顏麟宇攝）

第一場演唱會打工，怎麼改變了他的人生方向？

踏入演唱會產業，其實是個偶然，還是大學生的彭恩強，被朋友揪去一間演唱會人力公司打工。「那時候驗票、帶位、推道具、搬器材，什麼都幹。」但就是那幾次在舞台邊的經驗，讓他第一次看見「演唱會的世界」。

他記得，那些燈光師、導演、舞台監督在對講機裡冷靜指令的樣子，讓他感受到一種現場的秩序感，「那個世界很忙，但也很有熱度，我覺得那就是現場的生命力。」

這份打工經驗成為種子。多年後他回想，那其實是人生第一次看見「另一種舞台」的樣子。

走進穩定職場後，為什麼心裡反而不踏實？

大學畢業後，他乖乖聽從父母的建議，進入 UNIQLO 工作，一個朝九晚五、制度完備的穩定職場。「父母那一代都希望孩子有個安穩工作，最好是公務員。演唱會這種產業在他們眼裡太不踏實。」

UNIQLO的訓練嚴格，讓他學會了「日式效率」與「管理精準」。「在那邊，每15分鐘都要計算人時成本，要知道每個人做什麼、花多少時間。那段時間讓我學到如何規劃流程，但也讓我開始覺得疲乏。」

只是，每天面對貨架、銷售報表，他開始對自己提出疑問：「這真的是我想要過的生活嗎？」他形容那段日子像是機械重複的循環。直到某天，一場演唱會的震撼再次喚醒了那個在球場上熱血的自己。

「我還是會去看演唱會，那個氣氛、那個現場的能量，會讓我覺得被療癒。」他說，那時候他終於確定：與其在燈下賣衣服，更想在燈下造夢。

為什麼演唱會，再次把他拉回現場？

離開UNIQLO，是他第一次真正「違背父母期待」的選擇。那年他27歲，身邊同學多已穩定結婚、買房，他卻選擇回到演唱會現場，從最基層的執行助理重新開始。「很多人都說我瘋了，但我想試一次，因為我不想5年後後悔。」

談到職涯的轉折點，他沒有用華麗的語言，而是靜靜地說：「每一個階段，我都會問自己一句話『我快樂嗎？』」這個問題比任何KPI、升遷都更重要。「不是那種外在的快樂，而是心裡那種自在的感覺。當你知道自己是誠實地在做一件你熱愛的事，那種穩定比什麼都實在。」

Coldplay演唱會。（取自Coldplay臉書粉絲專頁）

從體育場到演唱會的舞台，這一路看似曲折，卻像是一場長跑。他不疾不徐地說：「有時候夢想不是大聲喊出來的，是你每天都願意起身去做那件事的樣子。」

在燈光亮起的那一刻，彭恩強總會抬頭看一眼舞台，那是他從黑暗中搭起的光，也是一個體育少年最靜默的勝利。

