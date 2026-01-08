燈光亮起前2》BLACKPINK高雄驚險救場！無數演唱會挑戰找上門，彭恩強怎面對？
在觀眾看見舞台的那一刻，所有的光、聲、影像與節奏早已被安排得恰到好處，但在幕後，這份「剛剛好」其實是由無數個凌晨、反覆修正與現場急救堆疊而成的。
「我現在做的，是讓夢想可以被『搭出來』。」必應創造技術製作總監 彭恩強這樣形容自己的工作。他負責的不是歌手的歌聲，而是讓那首歌，有一個能被完整承接、被萬人聽見的舞台。
如果舞台是一個生命體，它是怎麼被理解的？
離開穩定的零售職場後，彭恩強並沒有一步登天，而是從演唱會製作公司的執行助理做起，沒有鎂光燈，也沒有掌聲，只有採購、後勤、協助 PM、補位所有「沒有人想做，但不能沒有人做」的工作。聽起來瑣碎，卻是現場的基本功。
「這個產業沒有捷徑。你必須從每一顆螺絲開始懂起，才知道整個舞台怎麼呼吸。」他形容，自己那幾年像是在學習一種新語言：音響師、燈光師、視訊組、舞台監督，每個人講的「專業字」都不一樣，「一開始聽不太懂，但慢慢地，你會知道他們在意的是什麼。」
對他來說，那種逐漸對齊的過程，很像球場上的默契養成。
這段時期，他學會的不只是技術，更學會現場的節奏感：什麼時候該進場、什麼時候該讓步、什麼狀況下不能慌。靠著早年累積的現場經驗與體育訓練出的耐性，很快就在現場被看見。
比起技術，彭恩強更早學會的是「節奏」。什麼時候該往前、什麼時候該退一步，什麼情況下不能急、也不能亂。「以前在球場上，是在最亂的時候傳出最準的一球；現在在演唱會現場，是在最亂的時候找到最對的解法。」
體育訓練給他的，從來不是表現欲，而是穩定度。這樣的特質，讓他很快在現場被信任，也被交付更多責任。 現在的彭恩強，負責的是演唱會硬體部門的整體統籌。從舞台結構、燈光懸吊、音響配置到載重與安全，他都得事前判斷、現場盯控。
「你可以把我想成一個拼圖設計師。」他說，「不是自己把每一塊拼完，而是先找到對的人，再確保每一片拼圖，都在對的時間出現在對的位置。」在他的世界裡，技術不是最難的部分，真正困難的是判斷與溝通。 「舞台上任何一個錯位，都可能變成安全風險，我必須比任何人都早看到它。」
這份工作聽起來冷硬，但他形容得卻很柔軟。「我不是在搭鷹架，我是在搭一場體驗。觀眾看到的每一道光、每一個震動，都是我們背後幾十個人協作的結果。」
BLACKPINK高雄場：被海關卡住的舞台
回憶起最驚險的一次，是今年BLACKPINK高雄場的演唱會。「那次我們遇到最慘的狀況，就是馬達卡在海關出不來。」一個用來驅動四面開合LED牆的特殊天車馬達，是整個舞台機關的核心。「沒有那顆馬達，整個軌道的四面LED就不能動，演出就開不了。」
貨到了台灣港口，卻因為報關延誤遲遲取不出來。「那時距離交台只剩3天，我們每天都在算時間，所有工序都卡在那個點上。」最後，他臨時決定，「把升降機的馬達拆下來換上去。」
他派出工程團隊連夜從桃園拆卸、搭高鐵南下高雄、現場裝回。「那天晚上9點，我們終於把它裝上去，凌晨3點測試成功。隔天準時交台。」他淡淡地說，「觀眾看見的，是華麗的開合LED；但那個背後，其實是一群人跟時間賽跑的夜晚。」
Coldplay的挑戰：40個貨櫃、350人、24小時搭台
如果說BLACKPINK是驚險，那Coldplay則是一場規模近乎戰爭的工程。那場全球巡演亞洲站，超過40個貨櫃、80個航空盤的設備同時抵台，「整個跑道都是貨盤，比我還高，光看就覺得壓力要炸。」隔天清晨，350人同時進場，各組交叉施工，臨時工超過200人。
「那麼多人一起動，其實最怕的不是慢，是亂。」而彭恩強最大的任務是「讓大家不亂」。「我的角色就像後衛，你要在最亂的時候決定該怎麼打下一球。」那一天，太陽炙熱到地面燙腳，他讓人開著高爾夫球車載著冰桶、發水給所有現場工作人員。「那不只是搭舞台，那是撐下去的信念。」
在這樣龐大的工程裡，溝通比任何技術都更關鍵。「你要真的聽懂每個人為什麼這樣想。」他舉例，有時為了省時，發電機想往前推，但安全距離不夠。「我不是拒絕，而是說清楚原因，因為有煙火安全半徑，不能退。」當能說出理由，信任就會出現。
那天高雄烈日炙熱，他讓人開著高爾夫球車，載著冰水在場內來回。「那不只是工作，那是撐下去的方式。」
為什麼每一場演唱會，都不可能被複製？
問他哪一場最讓他感動？他想了想，「其實每一場都不一樣。」那不是客套，而是一種現場工作者才懂的感覺。
「當舞台亮起、音樂響起的那一刻，你會知道，所有熬夜、焦慮、汗水都值得。」那是一種「終於呼吸」的感覺。
對觀眾來說，那是演唱會的第一秒；對他來說，卻是數個月準備的最後一刻。
更多風傳媒報導
其他人也在看
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 40
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 8
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 12
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 29
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 272
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
空軍記者會簡報全標「無」！徐巧芯酸好笑 顧立雄：一點都不好笑
國防部實施新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定公文須逐段標註密等，包括未列密也需標註「無」。空軍司令部昨日召開記者會報告飛官辛柏毅上尉失聯情況，然而簡報中各段落後都加上「無」字，讓國民黨立委徐巧芯看不下去，今（8日）質詢時痛批「很好笑」，而國防部長顧立雄則反嗆，「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 113
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 273
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 17
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
電子五哥和碩獨紅！緯創重挫5%一度失守150元大關 廣達跌逾3% 專家示警：不適合進場
台股今（8）日震盪走弱，在權王台積電（2330）與金融股撐盤下，指數跌幅有限，不過電子族群普遍承壓，電子五哥中僅和碩（4938）維持紅盤，其餘廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）全臉綠，以緯創盤中重挫逾5%，一度失守150元整數大關最慘。專家表示，緯創短線不宜再殺低，今日也並非適合進場的買點。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 5
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 101
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 31
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 38
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 73