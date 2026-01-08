燈光亮起前2》BLACKPINK高雄驚險救場！無數演唱會挑戰找上門，彭恩強怎面對？

在觀眾看見舞台的那一刻，所有的光、聲、影像與節奏早已被安排得恰到好處，但在幕後，這份「剛剛好」其實是由無數個凌晨、反覆修正與現場急救堆疊而成的。

「我現在做的，是讓夢想可以被『搭出來』。」必應創造技術製作總監 彭恩強這樣形容自己的工作。他負責的不是歌手的歌聲，而是讓那首歌，有一個能被完整承接、被萬人聽見的舞台。

如果舞台是一個生命體，它是怎麼被理解的？

離開穩定的零售職場後，彭恩強並沒有一步登天，而是從演唱會製作公司的執行助理做起，沒有鎂光燈，也沒有掌聲，只有採購、後勤、協助 PM、補位所有「沒有人想做，但不能沒有人做」的工作。聽起來瑣碎，卻是現場的基本功。

「這個產業沒有捷徑。你必須從每一顆螺絲開始懂起，才知道整個舞台怎麼呼吸。」他形容，自己那幾年像是在學習一種新語言：音響師、燈光師、視訊組、舞台監督，每個人講的「專業字」都不一樣，「一開始聽不太懂，但慢慢地，你會知道他們在意的是什麼。」

對他來說，那種逐漸對齊的過程，很像球場上的默契養成。

這段時期，他學會的不只是技術，更學會現場的節奏感：什麼時候該進場、什麼時候該讓步、什麼狀況下不能慌。靠著早年累積的現場經驗與體育訓練出的耐性，很快就在現場被看見。

比起技術，彭恩強更早學會的是「節奏」。什麼時候該往前、什麼時候該退一步，什麼情況下不能急、也不能亂。「以前在球場上，是在最亂的時候傳出最準的一球；現在在演唱會現場，是在最亂的時候找到最對的解法。」

體育訓練給他的，從來不是表現欲，而是穩定度。這樣的特質，讓他很快在現場被信任，也被交付更多責任。 現在的彭恩強，負責的是演唱會硬體部門的整體統籌。從舞台結構、燈光懸吊、音響配置到載重與安全，他都得事前判斷、現場盯控。

「你可以把我想成一個拼圖設計師。」他說，「不是自己把每一塊拼完，而是先找到對的人，再確保每一片拼圖，都在對的時間出現在對的位置。」在他的世界裡，技術不是最難的部分，真正困難的是判斷與溝通。 「舞台上任何一個錯位，都可能變成安全風險，我必須比任何人都早看到它。」

這份工作聽起來冷硬，但他形容得卻很柔軟。「我不是在搭鷹架，我是在搭一場體驗。觀眾看到的每一道光、每一個震動，都是我們背後幾十個人協作的結果。」

Coldplay演唱會。（取自Coldplay臉書粉絲專頁）

BLACKPINK 高雄場：被海關卡住的舞台

回憶起最驚險的一次，是今年BLACKPINK高雄場的演唱會。「那次我們遇到最慘的狀況，就是馬達卡在海關出不來。」一個用來驅動四面開合LED牆的特殊天車馬達，是整個舞台機關的核心。「沒有那顆馬達，整個軌道的四面LED就不能動，演出就開不了。」

貨到了台灣港口，卻因為報關延誤遲遲取不出來。「那時距離交台只剩3天，我們每天都在算時間，所有工序都卡在那個點上。」最後，他臨時決定，「把升降機的馬達拆下來換上去。」

他派出工程團隊連夜從桃園拆卸、搭高鐵南下高雄、現場裝回。「那天晚上9點，我們終於把它裝上去，凌晨3點測試成功。隔天準時交台。」他淡淡地說，「觀眾看見的，是華麗的開合LED；但那個背後，其實是一群人跟時間賽跑的夜晚。」

BLACKPINK高雄場是近期討論度相當高、歌迷相當關注的演唱會。（取自Live Nation Taiwan理想國臉書粉絲專頁）

Coldplay 的挑戰： 40 個貨櫃、 350 人、 24 小時搭台

如果說BLACKPINK是驚險，那Coldplay則是一場規模近乎戰爭的工程。那場全球巡演亞洲站，超過40個貨櫃、80個航空盤的設備同時抵台，「整個跑道都是貨盤，比我還高，光看就覺得壓力要炸。」隔天清晨，350人同時進場，各組交叉施工，臨時工超過200人。

「那麼多人一起動，其實最怕的不是慢，是亂。」而彭恩強最大的任務是「讓大家不亂」。「我的角色就像後衛，你要在最亂的時候決定該怎麼打下一球。」那一天，太陽炙熱到地面燙腳，他讓人開著高爾夫球車載著冰桶、發水給所有現場工作人員。「那不只是搭舞台，那是撐下去的信念。」

在這樣龐大的工程裡，溝通比任何技術都更關鍵。「你要真的聽懂每個人為什麼這樣想。」他舉例，有時為了省時，發電機想往前推，但安全距離不夠。「我不是拒絕，而是說清楚原因，因為有煙火安全半徑，不能退。」當能說出理由，信任就會出現。

那天高雄烈日炙熱，他讓人開著高爾夫球車，載著冰水在場內來回。「那不只是工作，那是撐下去的方式。」

為什麼每一場演唱會，都不可能被複製？

問他哪一場最讓他感動？他想了想，「其實每一場都不一樣。」那不是客套，而是一種現場工作者才懂的感覺。

「當舞台亮起、音樂響起的那一刻，你會知道，所有熬夜、焦慮、汗水都值得。」那是一種「終於呼吸」的感覺。

對觀眾來說，那是演唱會的第一秒；對他來說，卻是數個月準備的最後一刻。

