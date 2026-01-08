燈光亮起前3》AI成輔助，人能更專注創意！喧囂過後，彭恩強如何讓夢想繼續發光？

演唱會的最後一首歌結束，燈光熄滅，人群散去。觀眾留下的是回憶與感動，而對彭恩強來說，那只是另一個「開始」。「當大家在散場，我們才正要收場。」他笑著說，這句話聽來輕描淡寫，卻藏著無數不眠夜的重量。

作為必應創造的技術製作總監，他的工作節奏從未慢下來。「我可能剛從一場巡演結束，就立刻要討論下一場的舞台設計。」

但在這樣的奔忙之中，他學會了一件事：要懂得在混亂裡，找回自己的寧靜。

當音樂成為工作，還能是一種療癒嗎？

「我真的很需要音樂。」彭恩強說這句話的時候，語氣溫柔得像是在說一個老朋友。

即使每天都泡在演唱會世界裡，他依然離不開耳機。「大家在辦公室看到我，應該都知道我很常戴著耳機工作。」他笑著說，那不是職業病，而是一種「自我修復」。

「有時候我累了、焦慮了，反而會去聽一些安靜的曲子。音樂會提醒我為什麼要做這行，因為真的能打動人。」對彭恩強來說，音樂不是消耗，而是能量的來源。「我可能在凌晨一兩點還在畫圖、調舞台線，但耳機裡的音樂，會讓我覺得有人在陪我。」

他說，那些旋律就像現場的回聲，「它讓我記得自己為什麼要一直往前。」

身為一名父親，他如何在舞台與家庭之間找到界線？談到家庭，他的神情放鬆了幾分。「其實我今年都還沒回過家看小朋友。」他有些愧疚地笑著說。家人住在苗栗，他長期在台北與各地巡演，常常一忙就錯過了孩子的活動。

太太理解他的忙碌，也有自己的工作節奏。「我們都在各自的軌道上，但會互相體諒。」這樣的家庭關係，讓他能在高壓的行業裡找到平衡。有人用旅行放鬆，有人靠聚會解壓，彭恩強選擇的是「沉澱」。「我最喜歡找個地方一個人待著，什麼都不想，讓自己安靜下來。」

運動也是他偶爾的出口。「我以前是籃球員，現在沒空打球了，但偶爾會去慢跑。」那段時間，他不開手機、不聽對講，只讓節奏和呼吸去整理思緒。「跑步的時候，其實就是在跟自己講話。」

面對壓力，他靠什麼撐住？

「我不看雞湯語錄，但我很常自己跟自己說話。」這是他面對壓力的方式：不逃避，也不戲劇化，一場演出臨時出錯，他從不沮喪太久。「能做的事就做到最好，其他的交給時間。」

這句話看似簡單，卻是他多年現場磨出來的信念。「很多事不會照劇本走，但只要你誠實、盡力，那個『好』就足夠了。」

他停了一下，補上一句很真誠的話：「我也不是什麼特別勇敢的人，只是一直被推著往前走。但既然要走，那就專心走好每一步。」

在每場演唱會的燈亮起之後，彭恩強也開始忙碌下一場。（必應創造提供）

AI 時代來臨，舞台還需要人嗎？

不過身處變化極快的時代，他也在思考科技的角色。「AI可以幫我們做很多事，像是自動計算舞台載重、模擬結構。」他不排斥科技，反而期待它成為輔助。「這樣能讓人有更多時間去專注創意。」

但他也很清楚，科技無法取代情感，「AI不會知道燈光打在歌手臉上那一刻，觀眾會哭。那是人類的感受，機器學不來。」

在演唱會持續蓬勃的時代，有不少年輕人也會嚮往朝這行業發展，問他想對剛入行的年輕人說什麼，他笑著搖頭，「這行不能三分鐘熱度。」

「有時候你會在雨裡搬器材、在烈日下搭舞台，那不是浪漫，是磨練。」他說，能在重複的事裡找到熱情，才是真正的天賦。

「你不一定會馬上成功，但你要願意一直做。因為只有一直做，你才會離夢想近一點。」這句話，他不是說給別人聽的，也是對自己說。

十年來，彭恩強參與過無數場大型演唱會：BLACKPINK、Coldplay、日本搖滾樂團One OK Rock、魔力紅⋯⋯等等，那些絢爛的瞬間，都曾讓他站在舞台邊靜靜凝望。

他認為，「專注當下」是最重要的事。「有時候我們太忙著想未來，但忘了眼前的這一刻。對我來說，現在這場、這個瞬間，就是最好的舞台。」

在光影交錯的背後，他始終不慌、不語，只是靜靜地看著舞台亮起。那一刻，他的世界再次重啟了，在燈光亮起之後，屬於彭恩強的舞台，永遠在下一場。

【彭恩強 小檔案】 出生年份：1986年

現職：必應創造技術製作總監

學歷：國立台灣體育運動大學體育系

經歷：寬寬整合行銷執行助理、Uniqlo明曜旗艦店樓層主管

