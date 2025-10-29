燈塔之光背後的人 澎湖世界遺產文化永續發展國際研討會明舉行



文/張弘光

漁翁島燈塔門眉上「David M. Henderson 1874」的印象，證明是150年前清朝海關總署負責建造中國沿海燈塔事務的韓德善（韓達紳）總營造司（Chief-in-Engineer）設計興建。

2019年6月，韓德善總營造司的曾孫女Felicity Somers Eve曾與香港城市大學燈塔古蹟研習實踐項目組（Lighthouse Heritage Research Connections, 簡稱LHRC）景祥祜、賴大立、梁嘉豪、澎湖科技大學觀光休閒學院于錫亮院長來到漁翁燈燈塔進行古蹟踏查。當時她帶來很多訊息都是澎湖縣縣誌都沒有記載的資料：包括英籍布哈拉沉船及姑婆嶼石碑的由來，當時為何美國紐約時報及英國金融時報為何會大篇幅報導布哈拉沉船澎湖鄉親救人義行的緣起，當年漁翁島燈塔興建經費來自哈拉沉船事件的國際捐款等。

這次已經今年已經70歲高齡Felicity Somers Eve再訪澎湖，除將出席澎湖世界遺產潛力點海洋文化永續發展國際學術研討會，並要與澎湖地方產生最新的連繫。澎湖世界遺產潛力點海洋文化永續發展國際學術研討會由澎湖縣政府澎湖縣議會及國立澎湖科技大學主辦。

註:西嶼鄉漁翁島燈塔設計興建人韓德善David M. Henderson的曾孫女Felicity Somers Eve將蒞臨分享韓德善珍藏的歷史檔案照片

編按:（本文轉載自《貝傳媒》）