《燈怪》第三場演出依舊吸睛 苗縣長鍾東錦感謝客委會挹注資源相挺

客家親子大戲《燈怪》十二月十二日至十四日連續三個晚上在竹南國中海口預定地演出三場掀起高潮。（圖：苗栗縣政府提供）

客家親子大戲《燈怪》十二月十二日至十四日連續三個晚上，在竹南國中海口預定地演出三場，首場即吸引數千觀眾；十四日晚再挾帶超高人氣登場，儘管低溫來襲，仍然擋不住觀眾的熱情。客委會副主委邱星崴希望藉此傳承客家語言和文化；縣長鍾東錦則感謝客委會支持多項重大建設，並期待更多資源持續到位。

配合這齣薪傳客語的親子大戲，開演前先由紙風車劇團的團長任建誠，以有獎徵答方式鼓勵小朋友多說客家話，接著徵求演唱客家歌曲「瓜瓜歌」換取小燈怪的活動，現場互動熱絡，而「瓜瓜歌」也果真成了許多小朋友熟悉的洗腦歌。

出席來賓有客委會副主委邱星崴、縣長鍾東錦、文化觀光局長林彥甫、教育處副處長彭德俊，以及縣議員陳品安、邱毓興、曾玟學、竹南鎮代會主席何秀綿及竹南海口里長楊福興等人。晚上氣溫略低，主辦單位貼心準備的暖爐正好發揮作用。

客委會副主委邱星崴表示，總統賴清德與客委會主委古秀妃，都大力在推動公共客家政策，這部客家親子大戲《燈怪》，客語和華語各半，可以讓鄉親更進一步認識並多講客家話，也深入了解客家民俗文化，感謝縣長鍾東錦與縣府團隊的配合，提供優質場地讓鄉親分享精彩的演出。

縣長鍾東錦指出，《燈怪》的製作耗時二年才完成，不論劇情或角色的設計，都相當精緻，不論瓜族或燈族都是萌角色，造型漂亮吸睛，《燈燈國王》更是帥氣，期待親子觀賞之後，能帶動多講客家話的風氣。

鍾東錦帶領觀眾感謝客委會主委古秀妃，讓《燈怪》繼北、高兩都之後，率先到苗栗巡演一飽觀眾眼福；此外，還挹注二億投入客家文化花園相關建設，明德水庫自行車步道7億多元，他希望藉熱烈的掌聲，期待第二期後續工程所需資源能持續挹注到位。