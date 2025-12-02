《燈怪》苗栗首度巡演 3天限定點亮親子冬夜

全新客家親子劇《燈怪》由燈族與瓜族同台演出，結合人偶劇與原創音樂，打造最夢幻的客家童話。（紙風車劇團提供）

由客家委員會與紙風車劇團共同打造的2025全新客家親子劇《燈怪》，繼夏、秋兩季在臺北與高雄引發熱烈回響後，即將於12月12日至14日在苗栗竹南國中海口分校預定地連演三天。這也是《燈怪》首次前進縣市巡演，邀請中臺灣家庭走進燈怪宇宙，在戶外燈海中感受一場奇幻又充滿客家語言魅力的童話旅程。

《燈怪》即將於前進苗栗，今（2日）舉辦記者會帶來逗趣表演。（紙風車劇團提供）

《燈怪》歷時近兩年籌備，以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪共同守護環境的故事，而最吸睛的莫過於三層樓高、8公尺身形的「燈燈國王」。這座巨型裝置由五千多個機械零件組成，可展翅、移動、噴氣、眨眼，甚至會與觀眾互動，被形容為能在燈海中「活過來」的巨獸。客委會古秀妃主委分享，演出中大量使用客語與華語交錯呈現，台北首演時原以為孩子看不懂，沒想到全場從頭到尾都沉浸其中，還跟著角色唱跳，希望透過《燈怪》讓孩子自然熟悉客語，讓語言文化從童年開始扎根。

瓜族們和孩子們互動，笑聲不斷，現場氣氛超熱烈。（紙風車劇團提供）

除了震撼的大型裝置，《燈怪》也打造了15隻可愛的燈族與瓜族角色，每一隻都融入客家圖騰細節，療癒又具文化特色，成為最受觀眾歡迎的打卡亮點。紙風車也特別將角色製作成大型輸出，讓孩子在看戲之餘能蒐集可愛身影，為成長記憶添上一頁屬於客家的童趣畫面。

小黃瓜與客委會古秀妃主委打招呼。（紙風車劇團提供）

演出結合人偶劇、原創音樂與3D動畫，其中原創客語歌曲〈瓜瓜歌〉更成為孩子間口耳相傳的洗腦旋律。苗栗場將在開演前舉行唱〈瓜瓜歌〉送小燈怪活動，讓大小朋友在歌聲中輕鬆說客語、唱客語，提前感受滿滿節慶氛圍。紙風車團長任建誠表示，《燈怪》不只是看戲，更是讓觀眾成為燈怪宇宙一份子的沉浸體驗，現場會發放3,000支螢光棒，讓燈海與劇情一同流動，像聖誕夜般繽紛。

《燈怪》苗栗場三場演出均為免費自由入座，歡迎苗栗與中臺灣家庭帶孩子一起走進燈怪宇宙，度過一個會發光、會唱歌、會說客語的冬夜。更多資訊可關注客家委員會與紙風車劇團官方平台。

燈族與瓜族角色與貴賓、小朋友們合影留念。（紙風車劇團提供）

