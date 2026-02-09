《燈怪》2/26走進屏東 點亮開春文化第一盞光

記者劉昕翊／綜合報導

全新客家親子劇《燈怪》2026年開春第1檔將於2月26至28日在屏東市和生市地重劃區展開連續3天演出，《燈怪》以「燈」為故事核心，串聯藝術、文化與年節氛圍，為屏東點亮開春文化第一盞光，一同體驗全新客家童話。

《燈怪》由客家委員會與紙風車劇團攜手打造，籌備近2年，以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護家園的故事，全劇結合可愛人偶、客語歌謠與巨型機械裝置，打破鏡框式舞臺限制，讓孩子在燈海與歡笑中，感受前所未有的劇場震撼；繼7月在臺北兩廳院藝文廣場首演，陸續前往高雄、苗栗及臺南共4地演出，吸引超過5萬人次觀賞，開春將走進屏東迎元宵。

客委會主委古秀妃表示，戲劇是孩子認識文化最自然、也最有力量的方式，和紙風車劇團合作16年來，《燈怪》是最大的演出製作及客語露出，並且透過童話故事，把客家人敬天惜物、守護家園的精神，轉化為孩子看得懂、感受得到的情感，此次選擇在春節後、元宵前來到屏東演出，希望讓文化成為家庭團聚的一部分，也讓客語在歡樂中自然被聽見、被使用。

屏東縣長周春米指出，為讓燈燈國王順利來到屏東，跨局處一起合力找到屏東市和生市地重劃區，旁邊搭配充分停車空間及市集，並安排接駁讓屏東孩子看戲學客語；屏東擁有多元族群與豐富文化樣貌，客家文化也是其中重要的一環，透過親子劇的方式，讓文化走進家庭、走進生活，正是他們最期待看到的風景。

此外，舞臺劇特別準備3000支螢光棒讓大小朋友跟著音樂、戲劇情境一同參與，化身為海底不同顏色的光點，讓所有觀眾也成為「燈怪」宇宙的一員，讓舞臺不只在臺上，也在觀眾之間。《燈怪》馬年新春期間來到屏東，期盼成為屬於屏東、也屬於全家人的元宵文化記憶。

