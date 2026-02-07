燈會原鄉再創高峰 北港日夜藝術點亮宗教文化城

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】「2026北港燈會・潮光潮」將於2月14日至3月8日盛大登場，雲林縣政府文化觀光處6日在台北舉辦宣傳記者會，正式揭示燈會亮點。今年以全城策展概念出發，結合藝術、宗教、產業與生活場域，打造日夜皆可欣賞的文化燈會，展現北港作為燈會原鄉的深厚底蘊。

縣長張麗善指出，本屆燈會邀請淡江大學教育與未來設計學系邱俊達老師擔任策展人，集結國內外13組藝術家參與創作。主燈作品《海之巨樹－光之潮的祈禱》由日本藝術家杉原信幸以永續材質打造，運用竹材與大量蚵殼構成，記錄顏思齊1621年登陸拓墾的移民歷程，以及媽祖信仰自海而來的文化軌跡，白天展現雕塑結構之美，夜晚透過聲光效果呈現震撼視覺。

廣告 廣告

文化觀光處長謝明璇表示，今年燈會亮點多元，首度攜手北港武德宮舉辦「潮光之夜」開幕演唱會，結合信仰場域與音樂舞台，邀請陳華、玖壹壹、蕭煌奇等藝人輪番演出。北港糖廠燈區則展出《光之祥雲》，融合產業文化與宗教意象，成為重要視覺焦點；主燈聲光秀亦結合北港在地傳統音樂，讓熟悉的文化記憶以嶄新形式呈現。

此外，「巷弄燈區」與「義民廟燈區」以北港迎媽祖為主題，運用懷舊古物轉化為燈體語言，訴說北港三百年歷史與媽祖信仰的深厚連結。燈會期間也規劃親子互動活動，包括造型小提燈發送、200份免費彩繪燈籠體驗及24場次彩繪活動，提升民眾參與感。

為便利民眾賞燈，燈會期間除既有公車與台灣好行路線外，北港環鎮接駁公車自2月14日起行駛，平日加開夜間班次，假日延長至晚間9點。同時搭配「2026與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」活動，於縣內消費滿額即可登錄抽獎，邀請全國遊客來北港賞燈、遊雲林。（照片／記者 蘇峯毅 翻攝）