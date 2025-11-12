燈會大作搶進德國柏林摘金獎 黃偉哲：台南文創美學開新局

《靈動的目光》是代表台南的2024燈會作品，並在2025年德國柏林設計獎摘下金獎。（圖／翻攝自台南市政府官網）

台南市長黃偉哲今（12）日表示，2024年台灣燈會的台南代表作品《靈動的目光》，不只在台展出當下獲得好評，甚或進一步在2025年德國柏林榮獲設計獎金獎殊榮，這象徵台南文創能量與城市美學來到新高度，也肯定藝術團隊的努力和用心。

《靈動的目光》是一件長達85公尺的巨型光雕藝術作品，由藝術總監陳怡潔、音樂總監王希文共同帶領上百人跨領域創作而成。他們的理念著重於重新詮釋台南的歷史與信仰，也運用人工智慧（AI）、3D光雕投影、擴增實境（XR）等前瞻科技，將臺灣廟宇國寶級工藝、南管古調、族群文化、嘻哈饒舌及校園青年創意等元素交織一起，並透過視覺與聲音的融合，生動地演繹了臺灣廟宇的傳奇故事，也重現台南400年的文化記憶與歷史脈絡，2024年當時在歸仁台南高鐵燈區展出時，就吸引了不少目光，並為觀眾打造了一場深具文化厚度與藝術張力的沉浸式體驗。

台南市長黃偉哲（圖）認為2024年的燈會作品能感動2025年的德國柏林評審團，非常不容易。（圖／方萬民攝）

黃偉哲對此指出，台南市去年剛好是建城400年，那是個台南過去與未來交會的重要時刻，很歡迎台灣燈會助攻，讓民眾重新認識台南，也讓世界看見台南的文化魅力。他續指，如今已經是2025年底了，很高興2024年初的作品《靈動的目光》仍能獲得國外大獎，台南的感動保溫到現在還被國際看見，真的很不容易。

黃偉哲也預告，未來台南市府會持續支持優秀藝術創作，讓台南成為更多文化創意綻放的舞台。

《靈動的目光》作品充滿濃濃台南味。（圖／翻攝自台南市政府官網）

