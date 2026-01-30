燈會路面優化提前完工 嘉義春節返鄉走春交通全攻略

1月30日上午公路局辦理「嘉義地區115年春節疏運記者會」。(圖／記者邱嘉琪攝)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪、郭政隆／嘉義報導】115年春節連續假期自2月14日起展開為期9天的長假，為因應返鄉及旅遊車潮，交通部公路局雲嘉南區養護工程分局聯手監理所及地方警力，全面啟動嘉義地區疏運計畫。針對熱門景點台18線阿里山森林遊樂區及石棹等易擁塞路段，公路局呼籲民眾多加利用大眾運輸，並提前掌握交通管制資訊，以確保旅途順暢。

根據公路局規劃，台18線中埔至頂六路段常受國道匝道儀控影響造成回堵，對此官方提供上山及下山兩條替代路線，建議往返國道 3 號的民眾可改由竹崎交流道進出，避開壅塞熱點。

廣告 廣告

公路局說明熱門景點及遊樂區春節疏運路段規劃。(圖／記者邱嘉琪攝)

此外，阿里山國家風景區管理處將於2月17日至21日針對奮起湖地區實施小車單向管制，車輛需由台18線63.5K處經頂石棹輔助道路前往，回程則依169 縣道行駛，民眾也可選擇至樂野服務區轉乘接駁專車。

為確保春節期間道路安全與通暢，雲嘉南區養護工程分局轄區道路將全面暫停施工並撤收工區。其中番路鄉吳鳳橋改建工程將維持北上車道封閉，並導引車輛行駛便橋；台18線70K附近的明隧道修復工程則會維持主線暢通。特別的是，為了因應2026台灣燈會在嘉義，高鐵大道及台82線快速公路已完成大範圍路面刨鋪，大幅提升用路平整度與標線清晰度。

公路局最後提醒，台82線中和交流道低窪路段已完成加高工程，能有效因應氣候變化維持通行。請用路人切勿疲勞駕駛或酒後開車，行前可透過幸福公路 APP或智慧化省道即時資訊網查詢即時路況，或撥打 0800-231-035 專線諮詢，做好行程規劃免受塞車之苦。