燈會3月嘉義登場 高鐵加開38班車週四開賣

▲高鐵於3/3（二）至3/15（日）燈會期間，加開38班次列車（南下21班、北上17班）預計自2/12起陸續開放預售。（圖／高鐵提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣燈會今年將在3月3日至3月15日在嘉義舉辦，為加強服務賞燈旅客，高鐵在燈會期間加開38班次列車，包含南下21班、北上17班，將在2月12日開賣。同時也增開台中-左營之區間車，並且增加晚間車次的自由座車車廂數。

高鐵規劃增開多班行駛於台中-左營之區間車，並增加部分晚間車次的自由座車廂數。高鐵建議搭乘對號座旅客，提前訂位/取票，到站即可直接進站搭車。搭乘自由座的旅客，建議在起程站透過自動售票機一併購買去回程車票，或於車站大廳開啟藍牙功能，透過「T-EX行動購票」App購買自由座車票，或是直接拿具有悠遊/一卡通聯名信用卡（需開啟自動加值功能）感應進站。

燈會期間，高鐵嘉義站將進行進/出站動線分流，主辦單位也將於站區周邊進行交通管制，提醒屆時將往來嘉義站的旅客，預留更充裕的時間並提早到站，避免因人潮過多延誤行程。

除「高鐵假期」推出多條超值賞燈旅遊行程，「飯店聯票」、「國旅聯票」也提供旅客預訂住宿或門票、體驗、交通、遊程，即享加購高鐵車票折扣。

另外，觀光署也推出「Taiwan PASS台灣燈會限定版」，預定在2月14日線上OTA限量販售1,000套；該產品結合台鐵3日周遊券，及都會捷運、台灣好行、阿里山林鐵等在地交通14選1，更加贈嘉義熱門景點門票7選1，廣邀國內、外旅客「回嘉」賞燈及旅遊，深度感受嘉義自然山林與藝術交織的魅力。

▲Taiwan PASS台灣燈會限定版產品資訊懶人包（圖／觀光署提供）

