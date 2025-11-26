燈海高山楓紅一次滿足 參山處推谷關冬季輕旅行
交通部觀光署參山國家風景區管理處11月29日將舉辦「2025山谷燈光節」點燈晚會，結合喔熊泡湯趣主題燈、原舞團表演與聖誕快閃互動，只要帶著手機拍照就能拍好拍滿，還能在夜晚安排谷關泡湯行程，享受燈景與溫泉的雙重療癒。適逢秋冬賞楓季，遊客可以在夜間造訪谷關賞燈、泡湯取暖，隔天安排前往福壽山農場賞楓，將山城燈海、溫泉療癒與高山秋色串連，打造「兩天一夜或三天兩夜」的冬季輕旅行。
參山處表示，今年山谷燈光節邁入第五屆，11月29日下午6點將在谷關遊客中心暨入關博物館前的谷關公園舉行點燈音樂晚會，由在地泰雅原舞工坊開場，並邀請流浪盒子、卡尼特樂團與歌手陳華輪番演出，現場也規劃展攤與節慶互動。燈飾以觀光署喔熊組長與泡湯元素結合，並延伸到谷關大街、牌樓與遊客中心周邊，營造夜間散步即可被燈海包圍的耶誕氛圍，旅客拍照打卡還能兌換限量好禮。
參山處曹忠猷處長指出，秋冬正是上山泡湯與賞楓的最佳時節，谷關遊客中心暨入關博物館與福壽山農場雙雙入選交通部觀光署「2026～2027台灣觀光100亮點」，各自展現山城的人文特色與自然魅力。谷關以溫泉文化與山林展館吸引旅客停留，而福壽山農場則迎來楓紅、銀杏與水杉漸層染色的迷人景致，彷如走進油畫般的秋色世界。旅客可規劃「夜賞燈、留宿泡湯，隔天再上山賞楓」的兩天一夜或三天兩夜行程，或順遊八仙山國家森林遊樂區體驗森林浴與步道探索，享受深呼吸後的清爽與靜謐。
參山處補充，到谷關泡湯還可參加交通部觀光署的「2025-2026台灣好湯溫泉美食投票抽好禮」活動（活動網址: https://reurl.cc/W8q11y）！活動從11月5日到12月31日，只要動動手指，就能為你心中最愛的溫泉美食投票，還有總值20萬合法溫泉標章旅宿的優質住宿券等你抽！
參山處強調，為鼓勵民眾以大眾運輸前往梨山賞楓，台中市政府交通局推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，自11月19日至12月14日販售，提供24、48、72小時不限次搭乘市區與觀光公車的方案，可便利銜接前往福壽山、武陵等熱門景點。同時整合豐原客運865、865區公車運能，並保留特定班次席位，讓旅客不必擔心車位與停車問題，即可輕鬆安排「賞楓＋賞燈＋泡湯」的冬季輕旅行。
更多活動詳情請至參山國家風景區管理處官網（https://www.trimt-nsa.gov.tw ）或臉書粉絲專頁「參山國家風景區管理處」查詢。（張文祿報導）
