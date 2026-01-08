燈照技術防治葡萄病蟲害與電動農機具導入 減低農藥風險落實省工淨零

▲財團法人金屬工業研究發展中心陳美蓉管理師向農友介紹電動鼓風噴霧機之低碳、省工優勢。（圖／臺中農改場提供）

【互傳媒／記者 林明佑／南投 報導】葡萄栽培期長且管理工序繁複，高度仰賴人力投入，面對農村勞動力老化與缺工挑戰，生產壓力日益沈重，尤其在設施環境內，因空氣流動較差，易發生白粉病、銹病等病害，農民為維持產量與品質需以化學藥劑防治，同時使人體暴露於化學藥劑的風險大幅提高。為解決產業痛點，農業部臺中區農業改良場於8日在南投縣水里鄉甘喜農場舉辦田間觀摩會，發表燈照技術防治病蟲害，並導入電動省工農機的應用，期透過燈照技術防治取代部分化學藥劑，結合低碳機具降低勞動力負擔，落實農藥減量與安全農業政策，引領產業邁向淨零排放目標。

▲臺中農改場張金元副研究員向農友介紹電動圓盤式施肥機之低碳、省工優勢。 （圖／臺中農改場提供）

臺中農改場表示，該場建立之燈照技術防治葡萄病蟲害，係透過紫外光譜干擾病原與害蟲生理機制之技術，達到抑制病蟲害發生，能有效防治溫室葡萄常見的白粉病、銹病及二點葉蟎等病蟲害。田間實證結果顯示，導入該技術後，每期作之噴藥次數可由原先慣行法的15次精減為8次，用藥量亦顯著下降。在病害抑制效果上，白粉病與銹病的發生率皆能穩定控制在1%以下，與慣行藥劑防治相當。由於減少了藥劑支出與人力噴藥費用，每期作每公頃可節省栽培成本約 44,800元，不僅減輕農民負擔，更大幅降低農藥殘留疑慮與病菌抗藥性壓力。

▲許晴情助理研究員帶領農友於葡萄棚架下觀摩燈照設備之佈置與運作，現場展示燈照防治之成效。（圖／臺中農改場提供）

臺中農改場進一步說明，為達成農業淨零排放與提升作業效率目標，觀摩會同時操作展示「電動鼓風噴霧機」與「電動圓盤式施肥機」兩項農機具，均具備低噪音、無廢氣排放及低振動的操駕優勢。其中，電動鼓風噴霧機之碳排放為每小時2.77公斤二氧化碳當量，相較於傳統燃油引擎機型14.94公斤二氧化碳當量，碳排減幅達81.45%，且操作面板採用按鍵或旋鈕，大幅減少傳統駕駛桿件的操作難度。電動施肥機則採用三輪式驅動，迴轉半徑僅2.3公尺，極適合狹窄田區作業，其雙圓盤設計能確保肥料均勻撒布，每小時作業效率達1公頃，兩項均有效落實省力與低碳之效果。

臺中農改場最後表示，透過植物燈照防治病蟲害技術與電動省工機具的整合應用，既能回應產業缺工與勞動力老化的結構性問題，更是農業耕作智慧化轉型的實際作法，亦能提升農產品安全形象，並兼顧保護施藥者的健康安全，落實永續農業發展之目標。