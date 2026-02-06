燈節攜手「泡泡瑪特」綠炸鍋 蔣萬安這樣說

▲台北市長蔣萬安出席115年度市長與里長有約內湖區座談會。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 2026台北燈節將於2月25日至3月15日登場，西門展區因為與中國潮流IP「泡泡瑪特（POP MART）」合作，卻引來綠營炸鍋。中國國台辦則指出，民進黨政客對此跳腳、惡意抹紅，暴露「逢中必反」的扭曲心理和虛弱本質。對此，台北市長蔣萬安今（6）日回應表示，台灣年輕人非常有文化自信，「民進黨這些叔叔、阿姨就顯得很沒自信，應該要跟台灣年輕人看齊」。

蔣萬安今天出席115年度市長與里長有約內湖區座談會，會前受訪表示，台灣的年輕人非常有文化自信，民進黨這些叔叔、阿姨就顯得很沒自信，而且應該要跟台灣年輕人看齊。



蔣萬安說，這次台北燈節規劃雙展區、雙IP，不只泡泡瑪特，還包含變形金剛，這些國際大IP來，不僅讓台北走進世界，也讓世界看到台北，這都是非常令人期待的好事。

