燈節聯手泡泡瑪特！林楚茵勸蔣萬安這句話

▲林楚茵昨回擊，8年前已經停止使用抖音，因為知道「抖音」是中國有毒統戰工具。（圖／林楚茵辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 2026台北燈節以「雙展區、雙IP」為策展亮點，其中西門展區主題為國際知名IP「泡泡瑪特（POPMART）」，民進黨立委林楚茵則直指，泡泡瑪特創辦人是中共政協委員，肩負中共「文化輸出統戰」任務，台北市政府則回擊，外界都清楚記得林楚茵喜歡看愛奇藝、上傳抖音，不要雙標、心虛。對此，林楚茵昨（1）日回擊，8年前已經停止使用抖音，因為知道「抖音」是中國有毒統戰工具，「既然蔣萬安拿我當榜樣，那就奉勸他也跟我一樣『回頭是岸』」。

林楚茵昨指出，泡泡瑪特創辦人是中共政協委員，肩負中共「文化輸出統戰」任務，連玩具都被爆甲醛超標有健康風險，台灣這麼多優秀的在地創作者、在地IP，一定要選中國品牌才能辦燈節？

台北市政府副發言人葉向媛則諷刺，外界都清楚記得，林楚茵喜歡看愛奇藝、上傳抖音；她呼籲，林楚茵別口中反中、瀏覽紀錄卻很誠實，不要雙標、心虛。

對此，林楚茵隨後回擊，她8年前已經停止使用抖音，因為知道「抖音」是中國有毒統戰工具，「既然蔣萬安拿我當榜樣，救援泡泡瑪特爭議，那就奉勸他也跟我一樣『回頭是岸』，停止使用中共有毒統戰工具！」

