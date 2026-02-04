燈節聯手泡泡瑪特 殷瑋曝蔣萬安決策秘辛 曾經想過青鳥...

台北市長蔣萬安日前宣布，2026台北燈節攜手中陸潮玩品牌「泡泡瑪特」IP，引發綠營批評。台北市研考會主委殷瑋今（4）日透露，蔣萬安與泡泡瑪特合作燈節的幕後及決策過程，就是堅持做對台北、對台灣有好處的事。

殷瑋接受廣播節目《千秋萬事》專訪，談到台北燈節這次與泡泡瑪特合作，他說，蔣萬安當首長3年多，決策關鍵很簡單，就是「對的事，做就對了」，當然有權衡利弊考量。

殷瑋表示，當初也有考量過，燈節推出泡泡瑪特，會有青鳥、部分民眾會有不同意見，但如果這件事情，本來就是受到年輕人喜歡，加上那麼大的國際IP，如果願意與北市合作，是一件不容易的事，北市府因此花費不少心力，透過管道與泡泡瑪特溝通，也花了一些時間去爭取。

他說，泡泡瑪特是國際品牌，英國首相施凱爾日前訪大陸後，宣布泡泡瑪特第一個海外總部設置在倫敦，也視為與陸對談成果之一，另外，韓團Blackpink團員Lisa最愛的就是泡泡瑪特，還有美國知名歌手Lady Gaga還自己客製「Gabubu」。

他透露，北市府做這件事，思考的是「對台北有沒有行銷功能，對台灣有沒有好處，如果只是IP是大陸的品牌，就不能做了嗎？」如果這樣想，答案就很簡單，蔣萬安就會堅持去做這件事。

對於綠營批文化統戰，殷瑋強調，這是從工具論來看這件事，而不是從本質來看待，他認為真正的文化自信，應該台灣本身就有自己的文化資本，不論如何去用什麼樣的國際IP，都不會覺得台灣受影響，台灣就是多元包容的社會，什麼樣的品牌、什麼樣的呈現，都可以接受，這才是海納百川，像高雄市長陳其邁也引進黃色小鴨、還有引進吉伊卡哇。

殷瑋說，進一步往下想，當一個國際大品牌到台北展出落地，需要什麼東西？難道只是需要原班人馬？還是能嘉惠本地產業？泡泡瑪特要變成燈節的燈，需要本地的設計師幫忙，還有燈光策展，這些都是台灣的，這次與國際品牌合作，都有得到很多正面的幫助，也是助益本土產業，甚至這次的泡泡瑪特IP燈，還融入台北的地景，也可以讓追蹤泡泡瑪特的粉絲也可以看見台北。

