燈籠彩繪彰邑百景 300藝術家共襄盛舉

▲彰化市公所主辦的藝術家彩繪燈籠活動，廣邀縣內十八個書畫會藝術家共襄盛舉。（記者方一成攝）

彰化市公所主辦的「藝術家彩繪燈籠」活動今年邁入第六個年頭，廣邀縣內十八個書畫會、近300位藝術家共襄盛舉，其中逾百位今（二十）日上午十時，齊聚彰化藝術館前廣場，林世賢致詞表示，彰化市東區擴大都市計劃開發、鐵路高架化、捷運綠線延伸至彰化以及多項都市計畫等重大建設推動中，未來城市發展不僅著重交通與商業機能提升，更需融入藝術與文化元素。

彰化古名「半線」，源自平埔原住民族巴布薩族社名音譯。清雍正元年（西元一七二三年），清廷設立彰化縣，並以半線為縣治所在地，開啟彰化三百年的歷史。歷經長時間發展，彰化成為文化底蘊深厚的古都，擁有四處國定及十六處縣定古蹟，數量居全縣之冠、全國名列前茅。

今年彩繪燈籠活動以「彩繪彰邑百景」為主題，邀請藝術家將彰化的歷史古蹟、自然風景與人文特色融入燈籠創作，展現地方文化與藝術之美。

彰化市長林世賢表示，市公所於歲末舉辦「半線古城慶典之都」文化季，系列活動由「午馬年．藝術家名人彩繪燈籠」揭開序幕，後續將陸續推出「全民彩繪祈福燈籠」、「年貨大街」、「點亮彰化城」、「向天公借膽」以及「半線古城踩街國際嘉年華」等活動，持續至元宵節，邀請民眾共同參與，認識彰化歷史文化，在歡樂氛圍中迎接新年。

由於現代化社會，日益重視生活品質，所謂「生活即藝術」、「藝術即生活」，林世賢市長在「藝術家彩繪燈籠」活動致詞時，語重心長地籲請在場藝術家們，應該勇敢站出來要求政治人物，應多重視藝術文化的修養與推廣，尤其和民眾切身相關的一些重大公共建設，不該只是水泥建築，也應納入藝術文化元素，

例如彰化火車站後站廣場（涵蓋扇形車庫立體停車場），即精心規劃配合設置彷國寶級老火車頭CK一二四造型製造的磚造火車公共藝術，現已成為彰化市、甚至全縣重要的地標之一，常在此舉辦鐵道主題活動、市集、節慶（如萬聖節、鐵道節），與戶羽機關車園區和台鐵舊宿舍區域相連，提供散步、觀賞特色燈飾、參加闖關遊戲或文化體驗的多元場所，也是認識彰化鐵道文化的好地方；先後已獲得「國家卓越建設獎」以及「政府服務獎」等絕大殊榮。