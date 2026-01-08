「燈籠磁鐵」180元遭哄抬4倍 龍山寺：2月中會補貨

台北市 / 綜合報導

新年將至，不少人都會到寺廟裡為親友祈求平安，台北市的艋舺龍山寺，今年推出和廟門口燈籠等比例縮小的燈籠磁鐵，不僅迷你可愛還會發光，現貨全數銷售一空。不過有不肖業者將原價180元的磁鐵，PO網翻3到4倍炒作販售，還有人藉此詐騙。認山寺廟方表示已經請工廠趕貨，預計2月中恢復販售，提醒民眾不要購買來路不明的商品。

雙手合十鞠躬參拜，新年將至不少民眾都來廟裡，祈求來年平安順遂。台北艋舺龍山寺，吸引遊客朝聖，現在還推出文創小物，將廟門口的2個大燈籠，1比1縮小做成文創小物，不過卻被不肖業者，翻倍販售。

標題寫下大大的已絕版，原來這艋舺龍山寺的造型磁鐵，除了外型圓圓的很可愛，還會發光彷彿佛光普照，不過黃牛賣的價格，竟然是原價的4倍。

記者VS.參拜民眾說：「菩薩是在心中的，即使沒有這個也沒關係啦，沒有也沒有關係，對，(所以就不會去買)，不會欸，不會特別買。」記者VS.參拜民眾說：「還是會以在這邊(龍山寺)買為主，感覺比較不會買到山寨的。」

昨(7)日現貨全數銷售一空，不只網路上一堆黃牛，還有懷舊達人拍攝燈籠磁鐵的影片，遭詐騙集團盜用，寺方也公告提醒民眾，別買來路不明的商品。

台北市艋舺龍山寺文化組組長陳小姐說：「希望民眾不要上當受騙，因此我們緊急請廠商，在過年前，緊急加工出貨，我們預計可以在2月中到貨。」龍山寺推出可愛小物，不只應景也是推廣傳統宗教文化，沒想到被黃牛拿去炒作，祈求平安的寓意也被打了折扣。

