燈號轉換煞車不及越線 男被開單竟嗆警"死要錢"

中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導

台中一名男騎士，上班途中行經北屯區大連路，因為燈號轉換，來不及煞停，越線遭員警開一張闖紅燈罰單，男子認為自己沒有闖紅燈，只是越線而已，怒轟警察死要錢。不過警方說，騎士確實是在紅燈時越線，而且還停在斑馬線，員警取締過程符合規定！

一名機車騎士在路口和警方爭執，他說自己沒闖紅燈，不滿警方搶業績、亂開單。

任憑騎士怎麼解釋，員警就是要開單，讓他當場理智線斷線，嗆警死要錢。

騎士事後上網發文抱怨，台中員警未查明事實亂開單，還要浪費人民時間去申訴，請大家小心避雷。

記者在現場觀察，也有不少人越線停等紅燈。（圖／民視新聞）









民眾：「最近過年快到了，我覺得政府又開始搶錢了，因為我昨天（13日）也被開一張罰單，超過停車格一點點，我就被開罰單，我覺得這樣超級不合理。」

民眾：「綠燈轉黃燈，這就人家講的搶快，我覺得還是要看耶，我覺得停（停止線後）比較安全，前。」

騎士違規的地點就在台中北屯區這處路口，對於越線被開闖紅燈罰單，民眾看法兩極，不過，警方說，取締過程符合規定，確實是騎士違規。

台中第五分局水湳副所長鄭建明：「民眾騎乘機車，於路口號誌顯示"紅燈"時，超越停止線且停於行人穿越道上。」





根據現行法規，如果只有前輪稍微越線，算紅燈越線，不算闖紅燈。（圖／民視新聞）









紅燈越線跟闖紅燈到底差在哪，只有"前輪"越過停止線，算紅燈越線，罰款$900~1800，如果車輛完全穿越路口，或是越線進入行穿、待轉區，罰款$1800~5400，最低罰款就差兩倍。民眾行經路口，最好減速慢行，預留煞停反應時間，才不會越線遭罰！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

