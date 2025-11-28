「燎慾系男神」投身浪浪公益 KIRE為愛犬Hades搬家

KIRE舞台上風格強烈，私下卻是個溫柔的「貓狗都愛派」。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）

「燎慾系男神」KIRE與台英混血暖心系女星裴頡，兩人近日攜手投入流浪動物公益活動，透過自身影響力分享與呼籲，希望能帶動更多人關注流浪動物的照護與需求，展現他們舞台魅力下溫暖而真誠的一面。

KIRE舞台上風格強烈，私下卻是個溫柔的「貓狗都愛派」。他分享與毛孩相處能讓他找到平衡與真實，近期更為了家中兩貓與他新領養的黑犬Hades（黑帝斯）搬家。KIRE 表示：「只要在我的能力範圍內能幫助到需要幫助的人或動物，我都會很開心。」他的「KIRE式守護哲學」是：「每個生命，都值得被溫柔對待。」

廣告 廣告

從小夢想成立流浪狗基金會的裴頡，今年撥出空餘時間回饋公益，笑稱彷彿實現童年願望。她自認「九成是狗派」，目前家中飼養一隻黑貴賓Winnie，非常享受狗狗純粹又靈性的情感交流。對於毛孩，裴頡說：「用無條件的愛，去溫暖、激勵、守護每一個需要力量的人。」

裴頡自認「九成是狗派」。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）

裴頡透露，2025是自己重要轉捩點，包括即將推出個人單曲、正式踏入戲劇領域，她表示：「2026會是全新的我，也希望大家期待更多不同的成長與嘗試！」此外，提到財團法人流浪動物之家基金會近期推出年度公益桌曆，、兩人也藉此呼籲粉絲與大眾：在力所能及的範圍內，一起為浪浪盡一份心希望大眾一同伸出援手，為浪浪帶來更多希望與溫暖。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

恐怖老師1／新校惡夢！踢桌痛罵、禁吃午餐 新北國小老師遭控霸凌學生

北一女高三生校內墜樓不治 台北市教育局回應了

駕車墜磺港身亡賓士婦身分曝光 竟是「關渡王」遺孀黑白兩道都震驚