「燎慾系男神」KIRE為了寶貝搬家 「值得被溫柔對待」

【緯來新聞網】「燎慾系男神」KIRE與《菱格世代DD52》台英混血女星裴頡投入流浪動物公益議題，透過分享與呼籲，希望帶動更多人關注浪浪的照護與需要。談到跨年活動，KIRE笑說：「我知道大家想知道，但先賣個關子！準備好後會再分享，希望能給你們驚喜。」談及粉絲支持，他感性表示：「放眼國際的路不容易，但你們就是我最大的動力。希望我們能一直走下去，一起變得更強大。」

「燎慾系男神」KIRE私下是狗派也是貓派。（圖／流浪動物之家基金會提供）

KIRE在舞台上以強烈風格與自信魅力吸引全場，但私下卻展現截然不同的溫柔面，尤其面對毛孩時更顯細膩。他分享，與毛孩相處能讓自己重新找到平衡與真實，也讓他在巡演與工作間保持赤誠本心，「只要在我的能力範圍內能幫助到需要幫助的人或動物，我都會很開心」。



他擁有兩隻貓，近期還多領養了一隻黑犬，甚至為了能與牠有更多相處時光而搬到新住所，「每個生命，都值得被溫柔對待」，這次以音樂人身分投入公益，也讓粉絲看見他在性感舞台魅力之外，更具溫度、內斂而真誠的柔軟一面。



KIRE 今年完成世界巡迴，更以華語男歌手第一人之姿登上英國倫敦「BST Hyde Park音樂節」，與多位國際巨星同台，為華語音樂寫下全新里程碑。他回憶：「站上舞台那一刻，我告訴自己，不是來證明什麼，而是來享受與分享。」

裴頡擔任浪浪公益推薦官。（圖／流浪動物之家基金會提供）

裴頡談及公益推廣對自己而言意義重大，「我從小就是超級愛動物的孩子，甚至夢想長大後成立自己的流浪狗基金會」。今年剛好還有空餘時間讓她去做一些回饋，幫助浪浪，讓她彷彿實現童年願望。家中有黑貴賓Winnie，也曾與貓咪生活，但她笑說自己「九成是狗派」。



「財團法人流浪動物之家基金會」，近期推出年度公益桌曆，所有盈餘將全數投入「保育場家園重建計畫」；另外，即日起捐款滿 666元可獲得限量黑犬桌曆。

