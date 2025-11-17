燒了又燒！行動電源爆燃瞬間變「火球」 陸消防:水滅火更佳

行動電源自燃事件頻繁發生，引發公共安全隱憂。近期大陸多地傳出行動電源爆燃意外，包括長沙地鐵背包冒煙起火，以及新疆飯店顧客的行動電源瞬間變成火球並發生二度爆燃。大陸消防部門通過實測證實，行動電源在過度充電、擠壓、高溫等情況下都可能引發危險，並特別提醒民眾，遇到行動電源起火時，使用大量水進行滅火效果更佳，因為水能有效滲透電池內部並降溫。

新疆一家飯店有顧客的行動電源瞬間燒成火球，甚至發生二度爆燃。（圖／央視新聞）

綜合陸媒報導，新疆一家飯店的監視器畫面記錄了驚險的爆燃瞬間。畫面中，一名顧客正走在飯店大廳，突然「砰」的一聲，他的背包瞬間起火，嚇得他立刻將變成火球的包包甩到地上。新疆飯店工作人員表示，起火的是行動電源。工作人員迅速拿來滅火器進行滅火，當火勢看似被控制住，正準備清理殘骸時，行動電源竟再次爆燃，炸出火球，令在場所有人驚嚇不已。

類似的危險情況並非個案。在長沙地鐵的一節車廂內，一個背包突然冒出濃煙，附近一名男子立即用腳反覆踩踏背包試圖滅火。火勢雖然被撲滅，但背包已經焦黑、燒出大洞，現場一片狼藉。

大陸消防人員為了證實行動電源的危險性，進行了實際測試。測試顯示，行動電源在充電3分多鐘後，電芯開始緩慢膨脹，大約8分鐘時，電芯膨脹得如小氣球一般。當測試進行到9分30秒時，行動電源瞬間爆燃，噴出火舌，電芯也燒得焦黑。

在擠壓試驗中，當行動電源承受約90公斤的重量時，外殼被擠變形，內部電路裸露，甚至能看到火花閃爍。無錫市消防救援支隊劉振東解釋，擠壓或穿刺會引起行動電源內線路短路導致起火，這也是乘坐飛機托運行李時不允許在箱包裡托運行動電源的原因。

高溫同樣對行動電源構成危險。消防員將行動電源放在火桶旁，大約10分鐘後，鋰電池被引燃，噴射出直衝而出的火焰。消防部門提醒大家，一旦行動電源起火，比起滲透力較低的乾粉滅火器，直接用大量水滅火更能滲透電池內部、有效降溫，是更好的應對方式。

