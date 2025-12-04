燒了17天！日本大分大火終於完全撲滅 老婦淚嘆「住了60年的家全沒了」

日本九州大分縣大分市11月18日發生大火，圖為19日的火勢。美聯社



日本大分縣大分市上月18日發生大火，火勢燒了17天，市政府4日宣布，包含離島在內的災區全區火勢已完全撲滅。

大分電視台報導，大分市佐賀關地區11月18日下午發生大火，火苗甚至飄到離島。

經過消防隊強力打火，首先在11月28日宣布撲滅半島住宅區火勢；之後大分大學使用無人機，飛到離島調查有無熱源。

經過詳細探測，確定離島已無悶燒火勢後，4日宣布這場大火已完全撲滅。

大分市政府表示，本月1日時即已確定離島沒有熱源，但為求慎重，仍再次調查。

廣告 廣告

大分大火共造成超過180棟建築燒毀，一名76歲男子喪生，56戶共79人離家避難。

富士電視台報導，88歲婦人河野由美子（音譯）在半島住宅區獨居，火災後一度疏散到避難中心，現在暫住在女兒家。

河野說：「我哭了，事情怎麼會變成這樣，住了60年的家現在什麼都不剩，也沒辦法了。」

河野女兒安慰母親：「我們很久沒像這樣住在一起了，能再次一起住也很好，對吧？」河野噙淚笑答：「也對，我很高興。」

大分市政府社會福祉協議會開始招募志工，協助災民重建家園，主要工作是協助災民搬運家當，以及尋找貴重物品。迄2日為止，報名志工者已超過300人。

更多太報報導

香港宏福苑大火防護網檢測造假 港府急令逾200棟維修大樓全面拆網

確保川習會成果？ 傳美制裁中國駭客計畫喊卡、不再祭重大出口管制

繼續告狀！王毅向法外長控訴高市早苗 「希望並相信」法國支持中國立場