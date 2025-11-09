「燒出七十年的幸福」2025集集陶藝文化季熱鬧登場

▲2025集集陶藝文化季以「燒出七十年的幸福」為主題，於10月20日至11月30日盛大登場，串聯地方工藝、文化、教育與觀光能量，打造一場兼具傳承與創新的文化盛宴。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】時序入秋，楓紅與變葉的季節裡，集集鎮再度化身為充滿陶香的文化舞台。由南投縣集集綠色隧道文化觀光促進會主辦、添興窯與多家窯場協辦的「2025集集陶藝文化季」，以「燒出七十年的幸福」為主題，於10月20日至11月30日盛大登場，串聯地方工藝、文化、教育與觀光能量，打造一場兼具傳承與創新的文化盛宴。

活動以添興窯創窯七十週年為主軸，向這座陪伴集集鎮成長的老窯場致敬。添興窯自1955年創窯以來，歷經四代傳承，是台灣現存仍以傳統柴燒手法製陶的最老窯場之一，不僅象徵地方文化的延續，更代表著堅持與溫度的職人精神。今年適逢七十週年，不僅是添興窯的重要里程碑，也成為集集陶藝節的新起點。

活動內容豐富多元，邀請遊客走入窯場、親近陶藝。11月1日至11月30日推出「添興窯七十‧主題特展」，展出歷代經典柴燒作品與青年陶藝家的創作，呈現傳統工藝與當代美學的對話。11月9日至11月22日舉辦「窯火七十‧生生不息」柴燒研習營，由知名陶藝家林清河親自指導，帶領學員體驗連續70小時不間斷的傳統燒窯過程，感受柴火燃燒下的藝術溫度。

此外，11月9日還有「《釉見七十年》陶憶時光彩繪活動」，邀請親子共同以釉藥彩繪陶盤，從創作中體驗陶藝的樂趣；同日登場的青年工藝與文創市集則匯聚全台青年陶藝家與文創品牌，打造最具活力的創意聚落。活動期間的週末，也將安排文化導覽、作陶表演與趣味競賽，串聯添興窯、活石窯與綠色隧道，讓旅人從遊玩中親近陶文化。

林清河表示，集集鎮擁有豐厚的文化底蘊與工藝傳統，「2025集集陶藝文化季」希望以陶為媒，帶動在地文化再生，深化地方認同，也讓更多年輕人看見集集的美與可能性。活動預計吸引超過5,000人次參與，期望藉此促進青年返鄉、推動社區永續發展，讓集集的陶火世代相傳、生生不息。

「2025集集陶藝文化季」自即日起至11月30日持續進行，主要場地包含添興窯陶藝村、活石窯及綠色隧道商圈。喜愛陶藝與文化體驗的民眾，別錯過這場充滿溫度與創意的秋日盛會。相關活動與DIY報名資訊可洽詢南投縣集集綠色隧道文化觀光促進會，電049-2781872。