燒出駭人「火翅膀」！台中「8戶民宅狂燃」少女送醫

狀況一度危急！台中市太平區昨天（5日）有1戶民宅不明原因狂燃，最後竟延燒7戶，變成8戶燃燒的重大火警，「火翅膀」的畫面相當恐怖，現場一名16歲少女被緊急送醫。

火災現場。（圖 ／記者爆料網 ）

據警消的救援資訊，火災發生的確切地點在光興路某巷內，昨晚7點51分獲報後，共派遣第三大隊、轄區車籠埔分隊一共12個消防單位，計有56名消防員、25輛消防車投入救災，現場指揮官是大隊長盧士偉，抵達後發現起火點是某戶1樓加強磚造、2樓鐵皮加蓋的建物，而且已經延燒一旁7戶，共8戶民宅狂燃。

消防員旋即佈水線灌救，直至晚間10點15分撲滅火勢，經查燃燒面積共2百平方公尺，現場有一位16歲少女頭暈被緊急送醫，在長安醫院接受治療後無大礙，起火原因目前正由消防局火調科調查釐清，轄區警方也將查明是否有人為縱火的可能。

