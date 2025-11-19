燒向離島！ 日本大分住宅區大火燒16hr 毀逾170房、1人失聯

日本大分縣佐賀關地區18日下午發生大火，焚毀面積超過1萬4千坪，造成超過170棟建築遭波及火勢延燒附近山林16小時後至今還沒撲滅，另外同一天在大分與福岡縣交界的山區，也傳出小型飛機墜毀意外，機上2名乘客及1名駕駛全數罹難。

日本大分市佐賀關地區，18日傍晚發生住宅區大火，至今仍為撲滅。(圖／達志影像美聯社)

日本大分縣佐賀關地區於18日下午遭遇嚴重火災，火勢延燒超過1萬4000坪土地，波及170多棟建築物，一位76歲男子下落不明。經過16小時的救援，大火仍未被完全撲滅，甚至蔓延至距離佐賀關港口1.4公里的離島。同一天，大分與福岡縣交界的山區還發生小型飛機墜毀事故，機上2名乘客和1名駕駛全數罹難，為這個地區帶來雙重災情。

這場大火於18日下午5點45分左右開始，當地消防局接獲住家火災通報後立即出動，但火勢迅速蔓延。從現場可見橘色火光幾乎覆蓋整個夜空，濃煙不斷竄出，道路旁還能看到消防車的紅色警示燈不停閃爍。附近山區的樹木和草地也被引燃，火勢相當猛烈。一名附近居民表示，火從一個地方爆出來後迅速擴散到其他地方，最終演變成現在的嚴重狀況。

大分縣政府表示，這次大火波及170棟以上的建築物，且火勢在16小時後仍未撲滅。目前火災已經延燒超過1萬4792坪的面積，影響範圍相當廣泛。由於火勢猛烈，當地消防隊甚至從海上取水進行灌救，試圖控制這場災難。更令人擔憂的是，一名76歲男子在火災中下落不明，搜救工作仍在進行中。

除了佐賀關地區的大火外，同一天在大分縣和福岡縣交界的山區還發生了飛機墜毀事故。這架類似賽斯納的小型飛機原定從佐賀機場飛往大阪八尾機場，卻在途中失事墜毀。福岡縣八女市的居民通報發現飛機殘骸，在樹木之間可以看到火焰以及疑似飛機機體殘骸的物體。經確認，機上2名乘客和1名駕駛全數罹難，為這一天的災難增添了悲劇色彩。

