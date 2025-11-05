燒廚餘救急 發展堆肥、生質能 需1、2年時間

環境部長彭啓明5日在立法院表示，廚餘送焚化爐燒是救急的做法，中長期仍要發展其他去化方式，例如堆肥、生質能、養黑水虻等。（姚志平攝）

台中某養豬場爆發首例非洲豬瘟案例，農業部禁止廚餘養豬，每日約500噸廚餘送焚化爐焚燒，立委擔憂廚餘鹽分高，燃燒將產生戴奧辛。環境部長彭啓明昨強調，焚化是救急的去化方式，已要求未來1個月，多監測1次全台焚化爐戴奧辛排放情形，中長期發展堆肥、生質能、養黑水虻等，但需要1至2年時間。

環境部統計，民國113年全國廚餘總產生量約77.2萬公噸，相當於每日2115公噸，其中家戶廚餘50.5萬公噸、每日1384公噸；事業廚餘26.7萬公噸、每日731公噸。

彭啓明昨在立法院社會福利及衛生環境委員會表示，目前各縣市去化家戶廚餘的量能沒有問題，最大麻煩是餐廳、團膳等事業廚餘，每日約500噸送焚化爐燒。

他表示，各縣市現也面臨不同壓力，六都去化壓力大，需個別解決，例如台中垃圾處理困難，加上廚餘壓力更大。另外，屏東每日產生40噸廚餘，可自行去化，但因南部許多縣市廚餘往屏東運，很難負荷。

屏縣府5日宣布，崁頂焚化廠僅收受屏東縣產源，外縣市廚餘及下腳料不得進廠。

彭啓明強調，現在焚燒廚餘救急，環境部中長期希望發展堆肥、生質能、養黑水虻等，但需要1至2年時間發展，才能新增每日500噸的處理量能。

民眾黨立委陳昭姿則指出，環團擔憂各縣市焚燒廚餘將產生戴奧辛，台南市環保局官網也稱廚餘鹽分偏高，可能是戴奧辛潛在發生源，不利焚化系統控制，環境部卻聲稱焚化爐有相關汙染防治設備，不用擔心廚餘焚化產生戴奧辛，為何中央、地方不同調？質疑中央是在為焚化廚餘背書嗎？

彭啓明解釋，若焚化爐操作達到一定溫度，並搭配處理防治系統、監測，較不會有戴奧辛問題，但已要求未來1個月針對全台26座焚化爐，加測1次戴奧辛是否超標。